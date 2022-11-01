Проживший 18 лет в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже Мехран Карими Нассери умер в терминале 2F около полудня 12 ноября, сообщает The Guardian. Причиной смерти стал сердечный приступ. Представитель аэропорта сообщил изданию, что полиция и медицинская бригада не смогли спасти иранца.
Тот прожил в терминале I аэропорта Шарля де Голля с 1988 по 2006 год. И, как сообщили The Guardian в аэропорту имени Шарля де Голля, последние недели он также провел в воздушной гавани. Ориентировочно, беженцу было 77 лет.
По истории Мехрана Карими Нассери кинорежиссер Стивен Спилберг снял фильм «Терминал». Главную роль сыграл Том Хэнкс. Кассовые сборы фильма «Терминал» по всему миру в целом составили более $218 млн.
Уроженец иранской провинции Хузестан Нассери в 1988 году отправился по европейским странам в поисках своей уехавшей матери. Но из-за того, что у него не было надлежащих документов, его депортировали из Великобритании, Нидерландов и Германии. После приезда во Францию он остался жить в одном из терминалов аэропорта Шарль-де-Голль, так как во Францию его также не пустили.
Его история привлекла мировые СМИ.
Несмотря на то, что позже Франция предоставила Нассери статус беженца, он прожил там еще 7 лет, пока его здоровье не ухудшилось. После этого Нассери поселился в хостеле на деньги, полученные от фильма.