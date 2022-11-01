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Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с Лавровым, если будет такое предложение

Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с Лавровым, если будет такое предложение

Глава МИД РФ ранее сообщал, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что готов тщательно рассмотреть возможность личной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, если такое предложение от него поступит, передает ТАСС.

"Вы спрашиваете о господине Лаврове - он не просил о встрече. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу с учетом всех аспектов и реалий текущей ситуации", - цитирует его в субботу газета The Phnom Penh Post.

При этом ранее Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном.

  • Сегодня, 11:41
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