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Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправку к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве.

Поправка расширяет список деяний, которые могут наказываться лишением приобретенного гражданства. В частности, инициатива предусматривает лишение гражданства за дискредитацию российской армии, сообщает mk.ru.

Кроме этого человек может лишиться гражданства за публичные призывы к терроризму или за участие в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Также основанием для лишения гражданства могут быть такие преступления, как посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, надругательство над государственными символами и другие.

  • Сегодня, 11:46
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