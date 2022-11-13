Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправку к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве.
Поправка расширяет список деяний, которые могут наказываться лишением приобретенного гражданства. В частности, инициатива предусматривает лишение гражданства за дискредитацию российской армии, сообщает mk.ru.
Кроме этого человек может лишиться гражданства за публичные призывы к терроризму или за участие в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Также основанием для лишения гражданства могут быть такие преступления, как посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, надругательство над государственными символами и другие.