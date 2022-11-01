Французская Полинезия собирается ограничить количество туристов до 280 000 в год.
Острова Французской Полинезии станут более труднодоступными для посещения, поскольку регион объявил о новом плане по развитию экологически устойчивого туризма.
В рамках пятилетней стратегической миссии Fāri'ira'a Manihini 2027 (FM27) правительство Французской Полинезии собирается установить годовой лимит в размере одного иностранного туриста на одного местного жителя – то есть на острова смогут попасть около 280 000 человек.
Страна южной части Тихого океана включает в себя такие популярные направления, как Бора-Бора, Муреа и Таити. Его столица Папеэте находится на Таити.
Пока неясно, будет ли новый лимит распространяться и на граждан Франции. Французская Полинезия является территорией Франции, поэтому любой человек с французским паспортом по закону не должен считаться иностранным туристом.
Документ FM27 признает, что туризм является важным источником занятости и дохода для жителей. Однако ограничение для посетителей и другие изменения сделают туризм более продуманным.
«Мы стремимся разнообразить количество посетителей, сочетать экономический рост с сохранением окружающей среды, качеством жизни населения и уважением к нашему наследию», – говорится в документе.
Заявленная конечная цель – «перейти к инклюзивной и устойчивой модели туризма».
Может показаться странным, что страна рассматривает вопрос об ограничении количества посетителей, хотя чрезмерный туризм вовсе не является там проблемой. По данным Всемирного банка, в 2019 году Французскую Полинезию посетило около 300 000 человек, и это стало самым высоким показателем за всю историю. Но на долгосрочный план по ограничению визитов на острова, вероятно, повлияли подобные тенденции по всему миру.
Так, центральноазиатское королевство Бутан часто приводят в пример тщательного и вдумчивого контроля туризма со стороны правительства. Сейчас страна взимает туристический налог в размере 200 долларов в день с человека: это значительно сократило поток туристов, которые не могут себе позволить таких расходов. В свою очередь, деньги от сбора используются для поддержки местных сообществ.
В Европе такому примеру последовала Венеция – город, наиболее пострадавший от чрезмерного туризма. Власти Венеции ввели ежедневный налог для «однодневных» туристов (чтобы сбалансировать отсутствие доходов от проживания в отелях) и ограничили количество предложений аренды недвижимости на ресурсе Airbnb, чтобы сузить поток путешественников.
В октябре Французскую Полинезию по итогам международной премии The Readers' Choice Awards признали лучшей страной для посещения в 2022 году. По мнению читателей издания, государство в Тихом океане, состоящее более чем из 100 остров, является самым уютным местом в мире.
«Мягкий климат делает Французскую Полинезию круглогодичным направлением. Заядлые дайверы могут насладиться здесь коралловыми рифами и лагунами, любители пеших прогулок оценят водопады, которые возвышаются над разнообразной гористой местностью и всевозможными экзотическими растениями, в то время как надводные отели делают это место фаворитом среди молодоженов», – говорится в комментарии к результатам голосования на сайте The Readers' Choice Awards. rtraveler.ru