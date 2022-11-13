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В центре Стамбула произошел взрыв

В центре Стамбула произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле, есть пострадавшие. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на турецкий телеканал TRT. Одной из версий следствия является теракт, который произошел в выходной день на полной людьми улице.

Турецкие власти временно запретили даже публикацию новостей о взрыве, а телеканалам — трансляцию с места событий, передает eadaily.com.

Взрыв произошел сегодня, 13 ноября, в 16.20. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело. В качестве причины рассматривается теракт, говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы сообщают, что бомбу в действие привела террористка-смертница.

Протяженность Истикляль составляет немногим более километра. На популярной улице находится несколько консульств, в том числе России. Место взрыва оказалось в 400 метрах от него.

Эрдоган заявил, что число жертв взрыва в Стамбуле увеличилось до шести

Число погибших в воскресенье при взрыве на стамбульской пешеходной туристической улице Истикляль возросло до шести, раненых - до 53. Об этом сообщил на пресс-конференции перед вылетом в Индонезию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Президент Турции также заявил, что лица, причастные к организации взрыва получат по заслугам.

Позже вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число пострадавших при взрыве в Стамбуле 13 ноября увеличилось до 81.

«У нас 81 пострадавший. Состояние двоих тяжелое», - сказал он журналистам.

"По предварительным данным, у взрыва на Истикляле есть признаки терроризма. Виновные в случившемся на улице Истикляль получат по заслугам", - сказал он.

По словам Эрдогана, в причастности к взрыву подозревается женщина.

В Турции показали фото подозреваемой в причастности к взрыву в Стамбуле

Турецкое СМИ OdaTv опубликовало фото женщины, которая может иметь отношение к взрыву в центре Стамбула.

По информации журналистов, эта женщина оставила пакет на улице Истикляль, который позже взорвался, передает gazeta.ru

В центре Стамбула произошел взрыв

По предварительно информации, граждане Молдовы не пострадали в теракте, который произошел в Стамбуле.

- Министерство иностранных дел держит постоянную связь с посольством и консульством Молдовы в Турции. На данный момент среди пострадавших нет граждан Молдовы. МИДЕИ держит связь в режиме нон-стоп с правоохранительными органами Стамбула. А для тех, кто хочет узнать больше информации в Турции, создана «Горячая линия», которая работает 24 часа. Вот ее номер: + 90 (535) 9830173. Также действует е-майл: Istambul@mfa.gov.md, - пояснил «КП» Даниэл Водэ, пресс-секретарь МИДЕИ.


  • Вчера, 21:02
  • DTV
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