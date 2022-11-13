Мощный взрыв произошел в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле, есть пострадавшие. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на турецкий телеканал TRT. Одной из версий следствия является теракт, который произошел в выходной день на полной людьми улице.
Турецкие власти временно запретили даже публикацию новостей о взрыве, а телеканалам — трансляцию с места событий, передает eadaily.com.
Взрыв произошел сегодня, 13 ноября, в 16.20. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело. В качестве причины рассматривается теракт, говорится в сообщении ведомства.
Очевидцы сообщают, что бомбу в действие привела террористка-смертница.
Протяженность Истикляль составляет немногим более километра. На популярной улице находится несколько консульств, в том числе России. Место взрыва оказалось в 400 метрах от него.
Эрдоган заявил, что число жертв взрыва в Стамбуле увеличилось до шести
Число погибших в воскресенье при взрыве на стамбульской пешеходной туристической улице Истикляль возросло до шести, раненых - до 53. Об этом сообщил на пресс-конференции перед вылетом в Индонезию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.
Президент Турции также заявил, что лица, причастные к организации взрыва получат по заслугам.
Позже вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число пострадавших при взрыве в Стамбуле 13 ноября увеличилось до 81.
«У нас 81 пострадавший. Состояние двоих тяжелое», - сказал он журналистам.
"По предварительным данным, у взрыва на Истикляле есть признаки терроризма. Виновные в случившемся на улице Истикляль получат по заслугам", - сказал он.
По словам Эрдогана, в причастности к взрыву подозревается женщина.
В Турции показали фото подозреваемой в причастности к взрыву в Стамбуле
Турецкое СМИ OdaTv опубликовало фото женщины, которая может иметь отношение к взрыву в центре Стамбула.
По информации журналистов, эта женщина оставила пакет на улице Истикляль, который позже взорвался, передает gazeta.ru
По предварительно информации, граждане Молдовы не пострадали в теракте, который произошел в Стамбуле.
- Министерство иностранных дел держит постоянную связь с посольством и консульством Молдовы в Турции. На данный момент среди пострадавших нет граждан Молдовы. МИДЕИ держит связь в режиме нон-стоп с правоохранительными органами Стамбула. А для тех, кто хочет узнать больше информации в Турции, создана «Горячая линия», которая работает 24 часа. Вот ее номер: + 90 (535) 9830173. Также действует е-майл: Istambul@mfa.gov.md, - пояснил «КП» Даниэл Водэ, пресс-секретарь МИДЕИ.