Поставщиков газа в Европу прибыло. Сегодня утром, 13 ноября, танкер с первым грузом с плавучего завода СПГ в Мозамбике отправился в рейс. Он направляется в Европу.
По данным навигационного портала Vesselfinder, танкер British Sponsor загрузился грузом СПГ (около 100 млн кубометров) на плавучем заводе Coral South у берегов Мозамбика и отправился в первый рейс. Это первая погрузка на объекте. Газовоз указывает, что направляется к Суэцкому каналу. Очевидно, следует в Европу, сообщает eadaily.com.
Первую погрузку подтвердила участница проекта итальянская Eni.
«Первая поставка СПГ с проекта Coral South в Мозамбике является новым и значительным шагом вперед в стратегии Eni по использованию газа в качестве источника, который может внести значительный вклад в энергетическую безопасность Европы, в том числе путем увеличения диверсификации поставок, а также поддержки справедливого и устойчивого перехода. Мы продолжим работу с нашими партнерами, чтобы обеспечить своевременную монетизацию огромных газовых ресурсов Мозамбика», — заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.
«Наша страна сделала исторический шаг», — заявил, в свою очередь, президент Мозамбика Филипе Ньюси, чьи слова приводит агентство Agence France-Presse (AFP).
Мощность плавучего завода СПГ Coral South составляет 3,4 млн тонн в год (4,7 млрд кубометров). Оператором проекта является Eni. Также в нем участвуют американская ExxonMobil, китайская CNPC, португальская компания Galp, южнокорейская Kogas и Национальная углеводородная компания Мозамбика.