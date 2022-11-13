Dnestr.TV

 
0

У Европы появился еще один источник газа

У Европы появился еще один источник газа

Поставщиков газа в Европу прибыло. Сегодня утром, 13 ноября, танкер с первым грузом с плавучего завода СПГ в Мозамбике отправился в рейс. Он направляется в Европу.

По данным навигационного портала Vesselfinder, танкер British Sponsor загрузился грузом СПГ (около 100 млн кубометров) на плавучем заводе Coral South у берегов Мозамбика и отправился в первый рейс. Это первая погрузка на объекте. Газовоз указывает, что направляется к Суэцкому каналу. Очевидно, следует в Европу, сообщает eadaily.com.

Первую погрузку подтвердила участница проекта итальянская Eni.

«Первая поставка СПГ с проекта Coral South в Мозамбике является новым и значительным шагом вперед в стратегии Eni по использованию газа в качестве источника, который может внести значительный вклад в энергетическую безопасность Европы, в том числе путем увеличения диверсификации поставок, а также поддержки справедливого и устойчивого перехода. Мы продолжим работу с нашими партнерами, чтобы обеспечить своевременную монетизацию огромных газовых ресурсов Мозамбика», — заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.

«Наша страна сделала исторический шаг», — заявил, в свою очередь, президент Мозамбика Филипе Ньюси, чьи слова приводит агентство Agence France-Presse (AFP).

Мощность плавучего завода СПГ Coral South составляет 3,4 млн тонн в год (4,7 млрд кубометров). Оператором проекта является Eni. Также в нем участвуют американская ExxonMobil, китайская CNPC, португальская компания Galp, южнокорейская Kogas и Национальная углеводородная компания Мозамбика.


  • Вчера, 21:04
  • DTV
  • Просмотров: 41
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна