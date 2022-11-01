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В Молдове экс-президенты, экс-премьер-министры или бывшие главы Законодательного собрания могут остаться без государственной охраны

В Молдове экс-президенты, экс-премьер-министры или бывшие главы Законодательного собрания могут остаться без государственной охраны

Законопроект был подготовлен депутатом PAS Лилианом Карпом. По словам парламентария, таким образом в молдавском государственном бюджете будут сэкономлены десятки тысяч леев, тем более что нет внятных аргументов, доказывающих, что бывшие высокопоставленные лица подвергаются опасности, становясь обычными гражданами, передает point.md ссылаясь на tv8.md

Согласно документу, первые лица в государстве могут пользоваться защитой только в течение срока действия мандата.

Инициативу приветствовала и парламентская оппозиция РМ. Однако некоторые из членов БКС выступили с предложением о том, чтобы у руководства страны не было телохранителей. Правда, таких предложений у них не было, когда во главе государства стояли их бывшие коллеги.

«Когда мы обсуждали этот проект, я предложила нынешнему руководству тоже ослабить охрану, потому что президент, председатель парламента и премьер-министр представляют интересы народа, и если они действительно все делают правильно, то им не нужно защищаться от граждан и нанимать такое количество людей для охраны. Насколько я знаю и по мнению экспертов, сегодня представители правительства используют самое большое количество агентов, по сравнению с прошлыми временами», — заявила депутат БКС Диана Караман.

"Я согласен. Зачем нужна охрана? Если человек честный, то он может обойтись и без охраны", - сказал депутат БКС Александр Нестеровский.

Бывших президентов Молдовы тоже попросили высказаться по поводу законопроекта.

«Это решать депутатам. Как они решат, так и будет», — сказал Игорь Додон.

Владимир Воронин, однако, не пожелал отвечать на вопросы журналистов.
  • Вчера, 21:11
  • DTV
  • Просмотров: 37
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