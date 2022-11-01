Агентство по туризму ПМР разработало новый маршрут «Сельский тур». Это небольшое путешествие на север республики в необыкновенную атмосферу самобытности, традиций и природы.
Это небольшое путешествие на север республики в необыкновенную атмосферу самобытности, традиций и природы. Вы прикоснетесь к истории, посетите достопримечательности этих мест и познакомитесь с культурой, а теплый плед и чарующие пейзажи за окном позволят вам расслабиться и отдохнуть от городской суеты, сообщают в Агентстве по туризму Приднестровья.
В этом путешествии на автомобиле, вы увидите достопримечательности сёл севера Приднестровья: башню ветров, виноградные террасы П.Х. Витгенштейна, беседку графини, водяную мельницу, комплекс родников «Теплица», церковь Святого Архангела Михаила, Свято Троицкую церковь, костел святого Каэтана, руины Синагоги, источник «Панская крыница», руины Покровской церкви, дом-музей Ф.И. Жарчинского, грот Кармалюка, храм святой Параскевы Сербской, Каменский питомник.
При желании вам проведут экскурсии по туристическим объектам маршрута. Кроме того, в этом путешествии вы почувствуете атмосферу сельской жизни, насладитесь чистым воздухом, тишиной и потрясающими пейзажами, попробуете блюда, приготовленные из натуральных продуктов. Уникальная стилизация перенесет вас в прошлое, позволит прикоснуться к истории и познакомиться с местными традициями, бытом и кухней.
Рассчитан тур на три дня и предполагает самостоятельную организацию отдыха. При желании можно заказать увлекательную экскурсию у местного гида.
Стоит отметить, что сельские туры — один из трендов современных путешествий. Кроме того, 2023 год в Приднестровье объявлен Годом агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма.