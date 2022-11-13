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Британия усилила безопасность трубопровода "из-за России", сообщили СМИ

Британия усилила безопасность трубопровода "из-за России", сообщили СМИ

Британия усилила безопасность трубопровода, по которому доставляется топливо на остров Вознесения, на фоне якобы "интереса" со стороны России, сообщает ria.ru ссылаясь на газету Express.

Согласно данным издания, британские службы безопасности в прошлом месяце получили спутниковые снимки, которые якобы указывали на то, что Россия "заметно заинтересована" в участке трубопровода. Газета предполагает, что речь шла о возможной "подводной диверсии".

"Уайтхолл принял решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днем и ночью", - говорится в сообщении издания. Операция прошла во время планового техобслуживания, которым занимаются специалисты минобороны.

"Проводящееся ежегодно техобслуживание было отложено на три месяца, чтобы учесть другие "особые меры безопасности", - пишет газета.

По словам источника в британском правительстве, меры безопасности были предприняты из-за "полученной информации, которая указывала на то, что некая иностранная держава начала проявлять интерес к трубопроводу".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
  • Вчера, 21:48
  • DTV
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