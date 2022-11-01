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В МАГАТЭ заявили, что обеспокоенность ситуацией на ЗАЭС "растет с каждым днем"

В МАГАТЭ заявили, что обеспокоенность ситуацией на ЗАЭС "растет с каждым днем"

Обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС (ЗАЭС) "растет с каждым днем" на фоне продолжающихся обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете The Indian Express.

"Она [обеспокоенность] растет с каждым днем. Продолжающимся обстрелы. Периодические перебои с внешним электроснабжением. Но постоянные дизельные генераторы работают несколько часов, а может, и несколько дней, потом электричество возвращается, и раздается вздох облегчения, но через три дня все начинается снова", - заявил глава агентства, передает ТАСС.

Как отметил Гросси, на ЗАЭС происходит "драма" и "трагедия, которой необходимо избежать".

Он добавил, что МАГАТЭ по просьбе правительства Украины оказывает поддержку Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. По словам Гросси, эти объекты находятся в безопасности, "насколько это возможно в условиях войны".

ЗАЭС является самой крупной из действующих в Европе. В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того как миссия покинула станцию, на ней остались сотрудники агентства в качестве наблюдателей. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.
  • Сегодня, 08:49
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