Обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС (ЗАЭС) "растет с каждым днем" на фоне продолжающихся обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете The Indian Express.
"Она [обеспокоенность] растет с каждым днем. Продолжающимся обстрелы. Периодические перебои с внешним электроснабжением. Но постоянные дизельные генераторы работают несколько часов, а может, и несколько дней, потом электричество возвращается, и раздается вздох облегчения, но через три дня все начинается снова", - заявил глава агентства, передает ТАСС.
Как отметил Гросси, на ЗАЭС происходит "драма" и "трагедия, которой необходимо избежать".
Он добавил, что МАГАТЭ по просьбе правительства Украины оказывает поддержку Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. По словам Гросси, эти объекты находятся в безопасности, "насколько это возможно в условиях войны".
ЗАЭС является самой крупной из действующих в Европе. В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того как миссия покинула станцию, на ней остались сотрудники агентства в качестве наблюдателей. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.