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В Молдове упрощена процедура открытия банковского счета

В Молдове упрощена процедура открытия банковского счета

Указ об обнародовании и Закон о внесении изменений в статью 129 Налогового кодекса Молдовы №1163/1997 опубликованы в "Официальном вестнике".

Таким образом, неуплаченная сумма налоговых обязательств в размере до 100 леев не будет считаться задолженностью перед национальным публичным бюджетом в случае открытия счета в банке и принятия ее на фискальный учет, сообщает МОЛДПРЕС.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 129 Налогового кодекса и направлен на облегчение создания предприятий за счет упрощения процедуры открытия банковских счетов или платежей как юридическими, так и физическими лицами.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса, при наличии у налогоплательщика задолженности даже до 100 леев, Налоговая служба имеет право не выдавать документ, подтверждающий фискальный учет банковского счета.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования в Официальном вестнике Республики Молдова.
  • Сегодня, 08:54
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