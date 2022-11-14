Независимый кандидат, практикующий адвокат и гражданский активист 54-летняя Наташа Пирц Мусар победила во втором туре выборов президента Словении. После подсчета в воскресенье, 13 ноября, 99,99% бюллетеней, она получила поддержку 53,86% избирателей, следует из данных избиркома. Ее конкурент, экс-глава МИДа Анже Логар признал поражение - он получил 46,14% голосов.
Избранный президент Словении — беспартийный политик Наташа Пирц Мусар — пообещала быть лидером всех граждан и защищать их права, а также способствовать вступлению стран Западных Балкан в ЕС, передает eadaily.com.
Голосование во втором туре президента Словении проходило в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени, действовали около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были закрыты вовремя, без инцидентов.
На пост главы государства претендовали бывший руководитель МИД 46-летний Анже Логар и 54-летняя адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар.
На официальном сайте избиркома последними опубликованы результаты подсчета 99,99% данных с участков. Согласно обнародованным данным, Пирц Мусар получает 53,86% голосов, Логар — 46,14% поддержки избирателей. Явка составила 53%. Экс-глава МИД Словении уже признал победу своей конкурентки и поздравил ее с избранием.
Она заявила, что желает видеть Словению страной, где пожилые люди обеспечены и окружены вниманием, где молодежь хочет оставаться и жить, а также со здоровой окружающей средой для будущих поколений. Избранный президент Словении также выступила за интеграцию всех стран Западных Балкан в ЕС и выразила готовность обсуждать этот вопрос с президентом самопровозглашенной республики Косово Вьосой Османи.
Пирц Мусар поблагодарила своего оппонента Анже Логара и отметила, что месяцы предвыборной конкуренции они «пережили вместе и даже начала его воспринимать, как своего друга».
Нынешний президент Борут Пахор провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок, его полномочия истекают 23 декабря.
Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он является верховным главнокомандующим, провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на пять лет.
Наташа Пирц Мусар с 2014 года является адвокатом в Словенской коллегии адвокатов. В том же году Пирц Мусар основала собственную юридическую фирму, которой руководит по сей день. Представляла интересы экс-президента США Дональда Трампа Мелании Трамп в Словении, посла Словении в США Станислава Видовича.