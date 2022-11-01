Также планируется внедрение специального правоохранительного режима контролируемого пребывания в отношении иностранцев, чье нахождение нежелательно на территории страны
Подготовленный МВД России проект закона о реформировании миграционной политики предусматривает использование информационных систем для розыска незаконных мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.
"Законопроектом предусматривается широкое использование возможностей современных информационных систем и специальных средств для розыска незаконных мигрантов", - сказал собеседник агентства.
В МВД напомнили, что 30 сентября законопроект "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" внесен в правительство РФ. Он предусматривает системное изменение миграционных механизмов и режимов, в том числе методов контроля за иностранцами. В частности, проектом закона предполагается введение соглашения о лояльности, реестров недобросовестных работодателей, а также приглашающих и принимающих иностранцев лиц. Планируется также внедрение специального правоохранительного режима контролируемого пребывания в отношении иностранцев, чье нахождение нежелательно на территории РФ, но которые по каким-либо причинам не могут выехать за ее пределы.
Кроме того, при подготовке корреспондирующих изменений в связи с принятием данного закона будет рассмотрен вопрос о введении в законодательство возможности назначения высылки не только за правонарушения в сфере миграции, но и за другие, характеризующиеся повышенным общественным вредом.
Глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая 19 октября на правительственном часе в Госдуме, сообщил, что в ближайшие месяцы планируется закончить разработку данного законопроекта, направленного на реформирование миграционных режимов и информатизацию государственного управления в этой сфере.