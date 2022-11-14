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Генассамблея ООН обсудит изъятие российских активов в пользу Украины

Генассамблея ООН обсудит изъятие российских активов в пользу Украины

Генассамблея ООН намерена в рамках возобновляющейся в понедельник специальной сессии обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что инициаторы заседания проталкивают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине», и пытаются создать «некий неподотчетный Генассамблее механизм», пишет eadaily.com.

«Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом — наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы», — написал он в социальных сетях.

«Делать они это будут на национальном уровне, ссылаясь на якобы выраженную в ГА „волю международного сообщества“», — добавил Полянский.
Дипломат назвав готовящуюся к принятию резолюцию «фиговым листком» для использования «ворованных таким образом денег» на покупку новых вооружений и погашение соответствующих долгов Украины.

Он сообщил, что «западный блок» хотел обойтись без дебатов перед принятием проекта, но Россия смогла этому воспрепятствовать.

«Дебаты в итоге будут. Начало трансляции на UN Web TV в 18.00 по Москве 14 ноября», — написал Полянский.
Запрос на возобновление 11-й специальной сессии поступил от постоянных представителей Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.

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