Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник проинформировал Президента о ситуации в энергетике. Она остается тяжелой из-за сокращения подачи природного газа в Приднестровье.
Продолжаются мероприятия по экономии энергоресурсов. Накануне в учреждениях образования запустили отопление. Помещения к началу учебного процесса удалось прогреть, – сообщил Сергей Оболоник. Кроме того, он добавил, что в конце недели планируют рассмотреть вопрос о подаче горячей воды круглые сутки, передает пресс-служба главы государства.
Главы государственных администраций рассказали о ситуации на местах. Везде проведены мероприятия по экономии энергоресурсов. В городах и районах республики продолжаются работы по фонду капвложений. Президент интересовался ситуацией по ремонту спорткомплекса «Юбилейный» в городе Рыбница. На объекте завершены строительно-монтажные работы по покрытию футбольного поля. Сейчас приводят в порядок прилегающую территорию. В Слободзейском районе продолжается уборка кукурузы, а также овощей. В Тирасполе идет подготовка песчано-солевой смеси и спецтехники в связи с похолоданием к концу недели.
Президент в ходе селекторного совещания отметил хорошую организацию фестиваля вина «Изворул винулуй – 2022», который прошел в бендерском парке им. святого Александра Невского. Глава государства поручил подготовить план массовых мероприятий на следующий год.
Президент сообщил, что на следующей неделе пройдет несколько важных совещаний. Одно из них затронет предпринимательские патенты. В ходе мероприятия планируется заслушать мнения представителей бизнеса, которые были озвучены на встречах с должностными лицами в городах и районах республики.
«Принятый закон является базой, все спорные моменты, которые удалось выявить, будут исправлены», – сообщил Президент. Еще одно совещание затронет ситуацию в строительной отрасли.
«Здесь все должны работать в равных условиях, чтобы была равная добросовестная конкуренция», – подчеркнул Вадим Красносельский. Кроме того, состоится совещание по вопросам здравоохранения. Глава государства считает, что необходимо прийти к оптимальной формуле развития отрасли с учетом сохранения больниц в городах и районах Приднестровья.