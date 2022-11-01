Dnestr.TV

 
0

Президент провел селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления

Президент провел селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления

Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник проинформировал Президента о ситуации в энергетике. Она остается тяжелой из-за сокращения подачи природного газа в Приднестровье.

Продолжаются мероприятия по экономии энергоресурсов. Накануне в учреждениях образования запустили отопление. Помещения к началу учебного процесса удалось прогреть, – сообщил Сергей Оболоник. Кроме того, он добавил, что в конце недели планируют рассмотреть вопрос о подаче горячей воды круглые сутки, передает пресс-служба главы государства.

Главы государственных администраций рассказали о ситуации на местах. Везде проведены мероприятия по экономии энергоресурсов. В городах и районах республики продолжаются работы по фонду капвложений. Президент интересовался ситуацией по ремонту спорткомплекса «Юбилейный» в городе Рыбница. На объекте завершены строительно-монтажные работы по покрытию футбольного поля. Сейчас приводят в порядок прилегающую территорию. В Слободзейском районе продолжается уборка кукурузы, а также овощей. В Тирасполе идет подготовка песчано-солевой смеси и спецтехники в связи с похолоданием к концу недели.

Президент в ходе селекторного совещания отметил хорошую организацию фестиваля вина «Изворул винулуй – 2022», который прошел в бендерском парке им. святого Александра Невского. Глава государства поручил подготовить план массовых мероприятий на следующий год.

Президент сообщил, что на следующей неделе пройдет несколько важных совещаний. Одно из них затронет предпринимательские патенты. В ходе мероприятия планируется заслушать мнения представителей бизнеса, которые были озвучены на встречах с должностными лицами в городах и районах республики.

«Принятый закон является базой, все спорные моменты, которые удалось выявить, будут исправлены», – сообщил Президент. Еще одно совещание затронет ситуацию в строительной отрасли.

«Здесь все должны работать в равных условиях, чтобы была равная добросовестная конкуренция», – подчеркнул Вадим Красносельский. Кроме того, состоится совещание по вопросам здравоохранения. Глава государства считает, что необходимо прийти к оптимальной формуле развития отрасли с учетом сохранения больниц в городах и районах Приднестровья.
  • Сегодня, 11:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна