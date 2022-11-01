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Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам десяти месяцев 2022 года превысила 12%

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам десяти месяцев 2022 года превысила 12%

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам десяти месяцев 2022 года превысила двенадцать процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – почти на двадцать процентов. Непродовольственные товары стали дороже более чем на девять процентов, а тарифы на услуги прибавили более четырех процентов.

Индексы потребительских цен за январь-октябрь 2022 года:
- на продовольственные товары – 119,61%;
- на непродовольственные товары – 109,54%;
- тарифы на услуги – 104,38%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 112,34%.

Октябрьская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца превысило один процент, пишет newspmr.com.

За прошедший месяц подорожали продовольственные и непродовольственные товары. Тарифы на услуги фактически не изменились.

Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дороже более чем на два процента. Подорожали: яйца; плодоовощная продукция, включая картофель; мясные и рыбные продукты; вода минеральная; мед; овощные и фруктово-ягодные консервы. Подешевели: макаронные и крупяные изделия; масло растительное и животное; маргарин; мука; мороженое; кондитерские изделия.

Общее повышение цен на непродовольственные товары в октябре 2022 года составило половину процента. Подорожали: бумажно-беловые товары; медикаменты; топливо; мыло; хозяйственные и строительные материалы; электротовары. Подешевели: телерадиотовары.

В среднем тарифы на услуги в октябре остались на прежнем уровне. Подорожали: бытовые услуги бань, душевых и фотоателье; услуги банков и образования. Снизились цены на ритуальные услуги.

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам десяти месяцев 2022 года превысила 12%

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам десяти месяцев 2022 года превысила 12%
Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам десяти месяцев 2022 года превысила 12%

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 12:00
  • DTV
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