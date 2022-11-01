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Кремль подтвердил факт переговоров России и США в Анкаре

Кремль подтвердил факт переговоров России и США в Анкаре

Российско-американские переговоры действительно прошли 14 ноября в Анкаре, они состоялись по инициативе США. Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал раскрывать предмет разговора.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс находится в Анкаре, куда он прибыл для встречи со своим российским коллегой.

В свою очередь, газета "Коммерсантъ" также писала, что в Анкаре проходят переговоры между делегациями России и США, российскую сторону на встрече якобы представляет директор СВР Сергей Нарышкин.

Турецкие власти официально не комментировали сообщения о встрече руководителей разведывательных организаций России и США.

Телеканал NTV со ссылкой на источники в турецких спецслужбах утверждал, что встреча может иметь важное значение для налаживания контактов между РФ и США.

  • Вчера, 18:38
  • DTV
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