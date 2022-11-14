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Суд в Молдове отправил в тюрьму за наёмничество гражданина, воевавшего в ДНР

Суд в Молдове отправил в тюрьму за наёмничество гражданина, воевавшего в ДНР

В Молдове суд приговорил гражданина республики к трем годам и шести месяцам лишения свободы по статье «наёмничество» за участие в конфликте на Донбассе в рядах сил Донецкой Народной Республики. Об этом объявили 14 ноября в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, уточнив, что речь идет о периоде с 2016 по 2021 год.

Осужденный родом из Стрэшенского района, ему 34 года. На основании показаний, собранных сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ), он был задержан по возвращении в страну на погранпереходе Скулень. Мужчина признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, пишет eadaily.com

По информации СИБ первоначально он записался в воинское формирование «Первая славянская бригада» на тот момент самопровозглашенной Донецкой республики, в составе которого участвовал в военном конфликте в качестве военнослужащего. Позже дослужился до командира батальона, а потом до командира взвода связи. Согласно словам самого подсудимого, ему ежемесячно выплачивалось вознаграждение, а общая годовая сумма составляла 150 тысяч рублей.

После начала военного конфликта на Украине Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы выступило с заявлением, в котором предупредило — участие граждан РМ в военных действиях на территории других государств влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с национальными и международными нормами, наемничество наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет, а лица, занимающиеся их вербовкой, обучением и финансированием, наказываются тюремным сроком от 10 до 15 лет. В свою очередь президент РМ Майя Санду также потребовала и лишать молдавского гражданства тех, кто воюет на стороне РФ.

Как сообщало EADaily , в настоящее время в составе иностранного легиона ВСУ воюет около 300 молдавских наемников. Однако, учитывая то, что Кишинев открыто выступает на стороне киевского неонацистского режима, этих боевиков в РМ преступниками не считают.

На днях председатель парламента Молдовы Игорь Гросу поддержал этих наемников, пожелав «героям» скорейшего возвращения домой здоровыми и с победой.

В свою очередь местный канал TV8 показал этих боевиков, которые оказались ярыми сторонниками правящей партии «Действие и солидарность» и президента РМ Майи Санду.

В сюжете группа карателей с оружием в руках угрожала расправой организаторам и участникам многотысячных акций протеста в Кишиневе, на которых люди требуют досрочных президентских и парламентских выборов. Они обещали с ними «разобраться», когда наведут порядок на Украине, при этом утверждали, что на помощь им придут и другие иностранные наемники.
  • Вчера, 18:56
  • DTV
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