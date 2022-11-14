Евросоюз 14 ноября официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории, решение предусматривает подготовку 15 тысяч военнослужащих. Тренировочная миссия рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро. Ранее сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.
Венгрия единственной из стран ЕС отказалась участвовать в подготовке украинских солдат и финансировать эту миссию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости
"Мы единственные, кто не принимает участия в совместной тренировочной миссии для украинских военных, мы воспользовались возможностью конструктивно воздержаться (при голосовании), то есть финансово мы, конечно, тоже не будем вносить вклад в эту миссию и ее работу. Мы считаем, что необходим мир, надо принимать решения, которые несут мир, а не эскалацию", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что страна продолжает оказывать помощь Киеву, однако только на двусторонней основе, не поддерживая инициативы общеевропейского кредита, поскольку "общеевропейское будущее лежит не в направлении общего долга". "Мы начали поддерживать Украину гораздо раньше, чем те в Европе, кто сейчас с гордостью выставляет себя лучшими друзьями Украины", - отметил он.