В Бендерах проводят профориентационные экскурсии на предприятия. В рамках декады молодёжи школьников и студентов знакомят с различными производствами, показывая им, как создают тот или иной продукт.
Сегодня гостей принимали на ОАО «Бендерский хлеб». Туда привели студентов торгово-технологического техникума, школьников, а также несколько молодых людей, которые зарегистрированы в центре занятости и ищут работу, пишет novostipmr.com
Экскурсию начали с хлебобулочного цеха - так сказать, с азов. Гостям показывали, с чего вообще всё начинается: откуда поступает мука, как делают опару, замешивают тесто, выдерживают его и как оно потом превращается в горячий батон или булку хлеба с хрустящей корочкой. Каждый этап сопровождали пояснением, чтобы посвятить во все детали технологического процесса.
Следующий на очереди – булочно-кондитерский цех. Он меньше по площади, но ассортимент гораздо шире.
«В день мы делаем примерно по 50 видов кондитерской продукции, а вообще у нас очень много наименований. Самые ходовые у нас это булочки "Изюминка", "Обожайка", печенье разное, эклеры, булка с маком, кекс к чаю. Мы делаем очень красивые караваи – свадебные, праздничные, пироги. Много видов хлеба – солодовый, фирменный, сейчас недавно выпустили багет французский. Всего на предприятии у нас около тысячи наименований продукции, в сутки выпекаем около тонны готовых изделий», – рассказала мастер кондитерского цеха Екатерина Кипер.
В момент прихода гостей там как раз создавали штрудели с сыром. Один рабочий разрезал тесто на кусочки нужного размера, другой накладывал начинку, третий скреплял и перекладывал на противень, для того чтобы тесто расстоялось. Пока машины для слоек и круассанов простаивали (сделанная там продукция как раз допекалась в печи или остывала после неё), работницы заполняли кремом воздушные эклеры.
Завершающий этап экскурсии – склад готовой продукции. Там она уже в том виде, в котором отправляется на магазинные полки.
«Я учусь на повара-кондитера, мы всё это изучаем, но когда видишь вживую, то ощущается совсем по-другому. Я ещё думаю, куда идти работать, потому что мы и в столовых проходим практику, и в ресторанах, и в других заведениях общепита. Мне было интересно, это ведь мой профиль, нам показывали весь производственный процесс: от формовки до упаковки. Мы смотрели, откуда мука поступает, как тестомесительная машина это все замешивает, какие продукты туда идут, как это всё формуют, куда это дальше идёт и где выпекается», – поделился впечатлениями 4-курсник Бендерского торгово-технологического техникума Александр Усков.
«Бендерский хлеб» – не единственное предприятие, которое будет делиться секретами работы со школьниками и студентами. Сегодня была экскурсия на «Акватир», в планах – посещение ещё нескольких отечественных производств.
«Планируем посетить Бендерскую типографию, Парканский мясо-молочный комбинат "Благода", ООО "Доброва". Выбираем так, чтобы специальности учебного заведения совпадали с профилем производства, чтобы им было интересно и они видели, к чему они потом смогут прикоснуться в специальности в будущем. Это помогает студентам окунуться в мир профессий, увидеть его изнутри», – рассказала главный специалист Управления по общественным связям, молодёжной политики и работе с гражданами г. Бендеры Надежда Николаева.