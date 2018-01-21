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В Дубоссарах завершился личный чемпионат ПМР по настольному теннису

В Дубоссарах завершился личный чемпионат ПМР по настольному теннису

В специализированном комплексе РСДЮШОР Дубоссар прошёл личный чемпионат ПМР по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие более 50-ти спортсменов из всех городов и районов республики. Своё умение демонстрировали не только опытные игроки, но и начинающие теннисисты, сообщает госслужба по спорту ПМР.

Лидер молдавского и приднестровского настольного тенниса Мастер спорта Александра Кирьякова, как и год назад, завоевала титул абсолютной чемпионки. Она победила в одиночном разряде, в парном с Александрой Думиник и в миксте с Виктором Ящуком.

Как в одиночном, так и парном женском разряде пьедестал заняли дубоссарские спортсменки. 2-е место в одиночном разряде заняла Александра Думиник, на 3-м месте Алина Пулукчу. Очередное успешное выступление продемонстрировала 11-летняя воспитанница школы Мария Мокроусова-Кучук, которая на этих соревнованиях среди взрослых сумела завоевать бронзовую медаль в парном разряде со Стеллой Добровольской.

А вот в мужском одиночном разряде произошла настоящая сенсация. 13-летний воспитанник Дубоссар Матвей Мошняга сумел в полуфинале победить одного из сильнейших спортсменов Приднестровья и Молдовы Мастера спорта Игоря Романенко со счётом 3:1. Это был очень упорный поединок.

В финале Матвей победил своего одноклубника - прошлогоднего чемпиона Мастера спорта Виктора Ящука. И уже в парном мужском разряде со своим напарником Святославом Пантелеевым они сумели в финале победить другую дубоссарскую пару – Виктора Ящука и Владислава Севастьянова - со счётом 3:2.

Бронзовой медалью в одиночном разряде был награждён Мастер спорта Игорь Романенко (Бендеры), который отличился и в парном разряде, заняв 3-е место со своим сыном и воспитанником - Богданом.

В смешанном парном разряде также весь пьедестал был за представителями дубоссарской школы настольного тенниса. На 1-м месте – Александра Кирьякова и Виктор Ящук, 2-е место – Александра Думиник и Матвей Мошняга, на 3-ем месте Алина Пулукчу и Владислав Севастьянов.

В общем зачёте с большим отрывом победила команда дубоссарских спортсменов, завоевавшая 21 медаль из 24-х разыгрываемых (8 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград). У спортсменов из Бендер 3 бронзовые награды.
  • Вчера, 19:38
  • DTV
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