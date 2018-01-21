В специализированном комплексе РСДЮШОР Дубоссар прошёл личный чемпионат ПМР по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие более 50-ти спортсменов из всех городов и районов республики. Своё умение демонстрировали не только опытные игроки, но и начинающие теннисисты, сообщает госслужба по спорту ПМР.
Лидер молдавского и приднестровского настольного тенниса Мастер спорта Александра Кирьякова, как и год назад, завоевала титул абсолютной чемпионки. Она победила в одиночном разряде, в парном с Александрой Думиник и в миксте с Виктором Ящуком.
Как в одиночном, так и парном женском разряде пьедестал заняли дубоссарские спортсменки. 2-е место в одиночном разряде заняла Александра Думиник, на 3-м месте Алина Пулукчу. Очередное успешное выступление продемонстрировала 11-летняя воспитанница школы Мария Мокроусова-Кучук, которая на этих соревнованиях среди взрослых сумела завоевать бронзовую медаль в парном разряде со Стеллой Добровольской.
А вот в мужском одиночном разряде произошла настоящая сенсация. 13-летний воспитанник Дубоссар Матвей Мошняга сумел в полуфинале победить одного из сильнейших спортсменов Приднестровья и Молдовы Мастера спорта Игоря Романенко со счётом 3:1. Это был очень упорный поединок.
В финале Матвей победил своего одноклубника - прошлогоднего чемпиона Мастера спорта Виктора Ящука. И уже в парном мужском разряде со своим напарником Святославом Пантелеевым они сумели в финале победить другую дубоссарскую пару – Виктора Ящука и Владислава Севастьянова - со счётом 3:2.
Бронзовой медалью в одиночном разряде был награждён Мастер спорта Игорь Романенко (Бендеры), который отличился и в парном разряде, заняв 3-е место со своим сыном и воспитанником - Богданом.
В смешанном парном разряде также весь пьедестал был за представителями дубоссарской школы настольного тенниса. На 1-м месте – Александра Кирьякова и Виктор Ящук, 2-е место – Александра Думиник и Матвей Мошняга, на 3-ем месте Алина Пулукчу и Владислав Севастьянов.
В общем зачёте с большим отрывом победила команда дубоссарских спортсменов, завоевавшая 21 медаль из 24-х разыгрываемых (8 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград). У спортсменов из Бендер 3 бронзовые награды.