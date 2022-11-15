Участники специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов утвердили проект резолюции о репарациях Украине со стороны Российской Федерации.
В соответствии с принятым документом, предусматривается ведение некоего «международного реестра», в котором будет фиксироваться информация об ущербе, потерях и прочем «вреде» Украине со стороны России, пишет eadaily.com.
За эту неслыханную резолюцию проголосовали 94 страны, в том числе Венгрия и Турция. Из постсоветских стран документ ожидаемо поддержали Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония. Не принимали участия в голосовании Азербайджан и Туркмения.
Против выступили 14 стран — Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.
Еще 73 страны воздержались. Среди них Саудовская Аравия, Сербия, Бразилия, Индия и ЮАР. Из постсоветских стран воздержались Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Данная резолюция была подготовлена западными странами при участии Киева. В документе также содержится очередной призыв к Москве вывести войска «с территории Украины» и восстановить ее «территориальную целостность».
При открытии дебатов на спецсессии Генассамблеи выступил представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он расценил проект резолюции, как попытку легализации изъятия российских активов, замороженных ранее западными странами.
Ранее в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.
Накануне первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что механизм взимания репараций с России является попыткой создать законную основу для присвоения российских активов, сообщает iz.ru.
11 сентября депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что разбогатеть за счет России киевскому режиму не удастся. Он отметил, что Украина получит от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций.
О необходимости принудить Россию выплатить Украине контрибуцию еще в мае заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, в Варшаве верят, что сделать это удастся мировому сообществу.