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Евродепутат: Соглашения о транзите грузов приблизят Киев и Кишинев к ЕС

Евродепутат: Соглашения о транзите грузов приблизят Киев и Кишинев к ЕС
© European Union 2022 - Source : EP

Соглашения Европейского союза с Украиной и Республикой Молдовой о транспортировке грузов были разработаны для того, чтобы избежать глобального продовольственного кризиса и приблизить Киев и Кишинев к ЕС.

Об этом заявил евродепутат от Румынии, докладчик Европарламента по соглашениям ЕС с Украиной и РМ относительно облегчения трансграничной перевозки грузов, Мариан-Жан Маринеску, передает deschide.md ссылаясь на caleaeuropeana.ro

«Россия не только потрясла нашу энергетическую систему, но и поставила под угрозу продовольственную безопасность на глобальном уровне», — заявил Маринеску после пленарного заседания Европарламента, на котором был дан зеленый свет транспортным соглашениям с Украиной и Молдовой, применяющимся с июля на временной основе.

"В конце июля 2022 года временно вступили в силу два соглашения об упрощении транзита товаров, в том числе продуктов питания, из и в Украину и Молдову, - документы, которыми я лично занимался как докладчик. Украина является ключевым производителем и экспортером основных продуктов питания, будучи и главным поставщиком кукурузы в страны ЕС. В связи с российской блокадой украинских портов в элеваторах портов Черного моря было заблокировано около 20 млн тонн зерна", - сказал румынский европарламентарий.

Он показал необходимость поиска альтернативные решения, ссылаясь на так называемые «цвета солидарности». По сухопутным маршрутам было перевезено около 12,5 млн тонн зерна и другой продукции из Украины.

Депутат Европарламента убежден, что вступление в силу соглашений, принятию которых он способствовал, приведет «к увеличению экспорта и импорта посредством автотранспорта и к возможности избегнуть заторов на границе».

«Мы думали об этих соглашениях, имея в виду две цели: избежать глобального продовольственного кризиса и углубить отношения ЕС с Украиной и Республикой Молдова», - заключил Мариан-Жан Маринеску.

Соглашения, одобренные 586 голосами против одного при 7 воздержавшихся (Украина) и 596 голосами против двух при 7 воздержавшихся (Молдова), заменят существующие двусторонние транспортные соглашения со странами ЕС.

Новые соглашения временно облегчают перевозку грузов автомобильным транспортом, позволяя украинским, молдавским и европейским перевозчикам осуществлять транзит и осуществлять операции между соответствующими территориями без необходимости получения соответствующих разрешений.

Кроме того, соглашение между ЕС и Украиной позволит украинским водителям продолжать использовать свои существующие украинские водительские права и сертификаты профессиональной компетентности для вождения в ЕС без необходимости иметь международные водительские права.
  • Сегодня, 08:56
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