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Глава "Молдовагаза": Молдова заключила с "Газпромом" контракт на 5 лет

Глава "Молдовагаза": Молдова заключила с "Газпромом" контракт на 5 лет

Вадим Чебан напомнил о том, что действующий договор на поставку газа в Молдову действителен в течение 5 лет.

Договор, заключенный Молдовой с ПАО "Газпром" действителен в течение пяти лет. Об этом напомнил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан после заявления депутата Думитру Алайбы о том, что Молдова в 2023 году "попрощается с "Газпромом", передает sputniknews.ru.

"Его (договора – Ред.) расторжение может быть обусловлено лишь заранее предусмотренными нормами и в соответствии с определенными процедурами", – написал Чебан в своем Telegram-канале.

При этом он также добавил, что по правилам энергетического рынка республики поставщики и потребители вправе менять основного поставщика, если его условия привлекательнее условий поставки "Газпрома".

Депутат Думитру Алайба, глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, позже заявил, что в своем сообщении в соцсети "не говорил и не намекал" на то, что Молдова может расторгнуть контракт с "Газпромом".

"Я знаю, что это последняя зима, когда Кремль сможет шантажировать нас энергией. С 2023 года — good bye, "Газпром". Мы просто должны закончить то, что начали. И все будет хорошо", — написал Алайба в соцсети.

Он также сообщал, что его семья в октябре сумела израсходовать на 88% меньше газа, чем за тот же период прошлого года, и в результате заплатила "на 5 леев меньше, чем за октябрь 2021 года, до первого повышения цены".
sputniknews.ru
  • Сегодня, 09:06
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