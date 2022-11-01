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Минсельхозприроды осуществляет контроль соблюдения земельного законодательства

Минсельхозприроды осуществляет контроль соблюдения земельного законодательства

Государственные инспекторы управления землепользования Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов в октябре 2022 года провели 22 плановых проверки по соблюдению требований земельного законодательства ПМР. Проверки проводились в отношении земель, находящихся в ведении республиканских органов власти.

По результатам осуществления государственного земельного контроля (надзора) землепользователям выданы два представления об устранении нарушений земельного законодательства Приднестровья, сообщается на сайте ведомства.

Составлены 10 протоколов об административных правонарушениях. Из них:
один протокол - за самовольное занятие земельного участка;
два протокола - за самовольную переуступку права пользования землей;
семь протоколов - за неэффективное и нерациональное использование земельного участка.

  • Сегодня, 09:34
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