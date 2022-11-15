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Президент Международного олимпийского комитета осудил политизацию спорта

Президент Международного олимпийского комитета осудил политизацию спорта

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил политизацию спорта. Он призвал лидеров G20 включить пункт о "спортивной нейтральности" в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

В начале официального обеда лидеров «двадцатки» хозяин саммита, президент Индонезии Джоко Видодо дал слово главе МОК, передает mk.ru.

Бах в своей речи подчеркнул стремление МОК объединить весь мир через спорт. По словам президента организации, Олимпиада способна объединить при условии, что атлеты со всего мира буду в ней участвовать.

Ситуацию на Украине Бах назвал вызовом для олимпийского комитета. «Некоторые государства решили, что имеют право по политическим соображениям отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх», - отметил он. «Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится», - предупредил Бах.

"Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе - и даже в особенности – конфликтующие», - подчеркнул он. Обращаясь к лидерам G20, глава МОК в завершение речи предложил «включить свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита».

В тоже время президент ФИФА призвал к прекращению огня на Украине на время чемпионата мира

На саммите G20 в Бали президент ФИФА Джанни Инфантино призвал лидеров стран "двадцатки" содействовать прекращению огня на Украине. По мнению главы организации, это следует сделать на время проведения Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре, передает mk.ru.

Он сказал, что Российская Федерация проводила Чемпионат мира по футболу в 2018 году, а Украина добивается права провести у себя чемпионат 2030 года.

«Следующий чемпионат начнется очень скоро», – подчеркнул Инфантино. В связи с этим он озвучил свое предложение: договориться о временном прекращении огня. «Пусть недолгом, пусть это будет один месяц, на время проведения чемпионата», - призвал глава ФИФА лидеров стран "Большой двадцатки".

22-й чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
  • Сегодня, 09:52
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