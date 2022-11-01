Эксперт Серджиу Тофилат считает, что Молдова должна назначить отдельного переговорщика с Приднестровьем для обсуждения вопросов энергетики.
Об этом он заявил в эфире телеканала TV8, передает point.md ссылаясь на infotag.md
"Первое, что должны сделать власти - назначить представителя от Молдовы, который займется переговорами с Приднестровьем, всеми проблемами, подлежащими обсуждению. Потому что сейчас этим занимается господин Серебрян (вице-премьер по реинтеграции - "И."), который не владеет в полном объеме такими вопросами, как электроэнергия, газ, ММЗ, банковский сектор", - сказал эксперт.
Он говорит, что отсутствие такого официального лица приводит к тому, что "определенные умники едут в Приднестровье и говорят от имени министерства, администрации президента и пытаются убедить, что вопросы надо решать с ними".
"Это потому, что власти до сих пор не назначили человека, ответственного за переговоры с Приднестровьем", - сказал эксперт.
Также Тофилат считает, что перед тем как вводить какие-то жесткие экономические меры в отношении Тирасполя (как предлагает ряд экспертов), необходимо комплексно оценить последствия - так как два берега зависят друг от друга.