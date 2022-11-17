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Запрет на рыболовство на зимовальных ямах

Запрет на рыболовство на зимовальных ямах

С 15 ноября по 15 марта в Приднестровье введён запрет на рыболовство на зимовальных ямах, сообщает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

Зимовальные ямы – это углубления в водоёмах с благоприятным кислородным режимом, где в зимний период находятся стаи промысловых видов рыб. Как правило, зимой они малоактивны. В таких зимовальных ямах в основном сосредотачиваются производители, то есть крупные рыбы, которые потенциально весной должны дать большое количество потомства.

Запрет вводится ежегодно в целях сохранения рыбных запасов водных объектов рыбохозяйственного значения. За его нарушение предусмотрены штрафные санкции.

Перечень зимовальных ям

1. Река Днестр:

а) 122,5-123,5 км - между селами Глиное и Красное Слободзейского района;

б) 156,5-157,5 км - от пляжа села Чобручи вниз по течению до головной насосной станции Чобручи Слободзейского района;

в) 164-165,5 км - между городом Слободзея и селом Чобручи Слободзейского района;

г) 166,5-167,5 км - между городом Слободзея и селом Чобручи Слободзейского района;

д) 168,5-169 км - между городом Слободзея и селом Чобручи Слободзейского района;

е) 177-177,5 км - поворот Днестра на пляж города Слободзея;

ж) 181-182 км - село Карагаш Слободзейского района;

з) 189-190 км - поворот реки Днестр от места сброса с очистных сооружений города Тирасполь;

и) 195-196 км - поворот реки Днестр ниже города Тирасполь;

к) 200,5-201 км - поворот реки Днестр напротив улицы Нахимова города Тирасполь;

л) 203-204 км - поворот реки Днестр между селами Терновка и Кицканы Слободзейского района;

м) 217,5-218,5 км - поворот реки Днестр между нижней окраиной села Парканы Слободзейского района и городом Бендеры;

н) 222,5-223 км - от железнодорожного моста через реку Днестр у города Бендеры второй поворот вверх по течению;

о) 229-229,5 км - между селами Бычок Григориопольского района и Варница;

п) 237-237,5 км - между селами Красногорка и Бычок Григориопольского района;

р) 278,5-279 км - поворот реки Днестр между селами Ташлык и Бутор Григориопольского района.


Полный перечень зимовальных ям на реке Днестр, протоке Турунчук и Дубоссарском водохранилище можно найти на официальном сайте Минсельхозприроды.

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