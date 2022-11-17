С 15 ноября по 15 марта в Приднестровье введён запрет на рыболовство на зимовальных ямах, сообщает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Зимовальные ямы – это углубления в водоёмах с благоприятным кислородным режимом, где в зимний период находятся стаи промысловых видов рыб. Как правило, зимой они малоактивны. В таких зимовальных ямах в основном сосредотачиваются производители, то есть крупные рыбы, которые потенциально весной должны дать большое количество потомства.
Запрет вводится ежегодно в целях сохранения рыбных запасов водных объектов рыбохозяйственного значения. За его нарушение предусмотрены штрафные санкции.
Перечень зимовальных ям
1. Река Днестр:
а) 122,5-123,5 км - между селами Глиное и Красное Слободзейского района;
б) 156,5-157,5 км - от пляжа села Чобручи вниз по течению до головной насосной станции Чобручи Слободзейского района;
в) 164-165,5 км - между городом Слободзея и селом Чобручи Слободзейского района;
г) 166,5-167,5 км - между городом Слободзея и селом Чобручи Слободзейского района;
д) 168,5-169 км - между городом Слободзея и селом Чобручи Слободзейского района;
е) 177-177,5 км - поворот Днестра на пляж города Слободзея;
ж) 181-182 км - село Карагаш Слободзейского района;
з) 189-190 км - поворот реки Днестр от места сброса с очистных сооружений города Тирасполь;
и) 195-196 км - поворот реки Днестр ниже города Тирасполь;
к) 200,5-201 км - поворот реки Днестр напротив улицы Нахимова города Тирасполь;
л) 203-204 км - поворот реки Днестр между селами Терновка и Кицканы Слободзейского района;
м) 217,5-218,5 км - поворот реки Днестр между нижней окраиной села Парканы Слободзейского района и городом Бендеры;
н) 222,5-223 км - от железнодорожного моста через реку Днестр у города Бендеры второй поворот вверх по течению;
о) 229-229,5 км - между селами Бычок Григориопольского района и Варница;
п) 237-237,5 км - между селами Красногорка и Бычок Григориопольского района;
р) 278,5-279 км - поворот реки Днестр между селами Ташлык и Бутор Григориопольского района.
Полный перечень зимовальных ям на реке Днестр, протоке Турунчук и Дубоссарском водохранилище можно найти на официальном сайте Минсельхозприроды.