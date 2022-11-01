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Обстановка в Зоне безопасности

Обстановка в Зоне безопасности

17 ноября 2022 года в Бендерах состоялось очередное заседание Объединенной Контрольной Комиссии. Заседание вела приднестровская делегация. На минувшей неделе в Бендерах сотрудники милиции дважды изымали боеприпасы, сообщает пресс-служба okk.gospmr

«Ситуация в Зоне Безопасности оценивается как сложная, но управляемая и находящаяся под полным контролем миротворческих сил, - отметил, комментируя итоги заседания, сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. – Мы четко видим и работу военных наблюдателей, Объединенного Военного Командования и правоохранительных органов по изъятию боеприпасов в Зоне Безопасности, в частности в городе Бендеры. Это тоже является элементом работы Объединенного военного командования».

Согласно докладу Объединенного военного командования, который был оглашен сегодня на заседании Объединенной контрольной комиссии, 12 ноября примерно в 17:05 в дежурную часть городского управления внутренних дел позвонил бендерчанин. По его словам, делая ремонт в недавно приобретенном гараже на улице Ленинградской, он обнаружил в ящике с цементом взрывоопасный предмет. На место были вызваны саперы и группа военных наблюдателей Совместных миротворческих сил. Опасная находка оказалась гранатой Ф-1 и запалом к ней. Боеприпасы были вывезены для уничтожения в установленном порядке.

15 ноября в одном из заброшенных помещений на территории швейной фирмы «Вестра» были обнаружены 2 магазина к автомату Калашникова и 30 штук патронов. Как отмечается в докладе ОВК, найденные боеприпасы были изъяты и сданы в УВД города Бендеры для проведения следственных действий.

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