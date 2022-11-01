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ГТК ПМР тестирует новый порядок таможенного оформления

ГТК ПМР тестирует новый порядок таможенного оформления

Государственный таможенный комитет ПМР разработал ведомственный приказ, нормами которого утвержден тестовый Порядок таможенного оформления в электронной форме перемещаемых отечественными физическими лицами товаров, приобретённых для отечественных юридических лиц за наличную иностранную валюту без заключения внешнеэкономических договоров (контрактов), сообщает пресс-служба ГТК ПМР.

С 1 декабря этого года нормативный акт вступает в силу. С ним уже ознакомились участники ВЭД, у которых возникли вопросы и предложения.

В целях обеспечения условий для применения тестового Порядка и полноценного осуществления деятельности экономических агентов руководством ГТК инициировано проведение рабочей встречи, которая состоится 18 ноября в 13.00 в конференц-зале центрального офиса ГТК по адресу Тирасполь, ул. Украинская, 15А. Государственный таможенный комитет приглашает всех заинтересованных экономических агентов принять участие в данной встрече, а также в тестировании нового Порядка.

В ходе общения профильные специалисты ГТК ответят на вопросы участников ВЭД и разъяснят порядок участия в тестировании. Присоединиться ко встрече можно также через онлайн-конференцию по ссылке

Контактный телефон: (0-533) 9-25-82.
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