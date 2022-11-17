Москва сожалеет, что суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре, в основе разбирательства по MH17 лежал политический заказ, направленный против РФ, заявило министерство иностранных дел России, передаёт РИА Новости
Полный текст Заявления МИД России в связи с вердиктом Окружного суда Гааги в рамках уголовного процесса по «делу МН17» опубликован на сайте ведомства:
"17 ноября Окружной суд Гааги вынес вердикт двум гражданам России И.Гиркину, С.Дубинскому и гражданину Украины Л.Харченко, объявив их виновными в причастности к авиакатастрофе рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 г. Подсудимым назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Четвёртый обвиняемый – гражданин России О.Пулатов – объявлен невиновным.
Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии. Несмотря на то, что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе. Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами. Как мы видим, голландская Фемида справилась со своим заданием.
На протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства. Очевидно и то, что Нидерланды, инициировав параллельно споры по «делу МН17» против нашей страны на других площадках, просто не могли допустить на национальном уровне какого-либо иного приговора, кроме обвинительного, поскольку в таком случае рассыпались бы их аргументы в международных форматах. Об объективности и беспристрастности в подобных условиях говорить не приходится.
При вынесении решения суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – СБУ, которую не раз уличали в даче ложных, противоречащих друг другу сведений. Кроме того, не был учтен довод стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК «Бук» российского происхождения. Для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию. При этом не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения.
Аналогичным образом суд не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета. Все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были попросту проигнорированы. К материалам уголовного дела не приобщили первичные необработанные данные с российских радаров, а также переданные концерном «Алмаз-Антей» доклады и итоги натурного эксперимента, подтверждающего, что ракета была запущена из района, находившегося под контролем киевских властей. То же касается и показаний ряда важных свидетелей, привлеченных стороной защиты.
При этом сама Украина отказалась предоставить суду как данные радаров, так и записи переговоров наземных служб слежения за полетами. Более того, работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии, бесследно исчезли. Такое странное поведение властей государства, на территории которого и произошла катастрофа, нисколько не смутило голландское правосудие.
Определённую ясность могли бы внести спутниковые снимки США, которые были сделаны в день авиакатастрофы. Однако на просьбы судей раскрыть эти данные или хотя бы позволить ознакомиться с ними при соблюдении особых условий Вашингтон ответил категорическим отказом.
Что так тщательно скрывают одни из наиболее ярых обвинителей России в крушении самолета, так и осталось невыясненным. Вызывает искреннее удивление, что этот вопрос нисколько не озаботил судей.
Удивительным образом за время, прошедшее с момента катастрофы, так и не был должным образом проанализирован вопрос об ответственности Киева за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий. Хотя доподлинно известно, что в зоне т.н. антитеррористической операции были развернуты средства ПВО ВСУ, в том числе «Буки», которые находились в боевом состоянии, были активированы их радары, а их экипажи отрабатывали действия по поиску и отслеживанию целей.
Судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим обширным перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения, которые тем не менее легли в основу вердикта. Особо обращает на себя внимание, что обвинительный приговор был вынесен только тем, чьи интересы не представляли адвокаты. Опровергнуть доводы защиты О.Пулатова суд не смог и был вынужден оправдать его. Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов."- сообщает МИД РФ
Опрошенные РБК российские юристы уверены, что вердикт не влечет за собой каких-либо последствий для России. Глава консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко отметил, что в 2014 году Россия не была стороной конфликта на востоке Украины и суд вынес приговор в отношении частных лиц, которые приняли решение о пуске ракеты самостоятельно. «Если это так, то к России не могут быть применены новые санкции или взысканы денежные средства в пользу родственников погибших пассажиров, они должны быть взысканы с лиц, признанных виновными», — цитирует юриста РБК.
Такой же точки зрения придерживается и партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Не существует механизма реального исполнения данного вердикта, — также отмечает он. — Подсудимые осуждаются заочно, то есть не присутствуют в зале суда, и в дальнейшем, почти наверняка, не будут выданы Россией, а значит, приговор не будет приведен в исполнение». Клеточкин также напомнил, что после начала специальной военной операции на Россию обрушился такой вал санкций, на фоне которого возможные негативные последствия от этого вердикта выглядят незначительно.
Сенатор Андрей Клишас после вынесения вердикта суда в своем телеграм-канале напомнил, что по Конституции выдача граждан России недопустима. «Статья 61: 1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству», — процитировал он Основной закон.
Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, в том числе 196 голландцев, все пассажиры и члены экипажа погибли. Расследование продолжалось несколько лет, оно было осложнено тем, что самолет упал в зоне боевых действий. В июле 2015 года Малайзия предложила Совету Безопасности ООН создать трибунал для расследования этого дела, но Россия воспользовалась правом вето и заблокировала это решение.
Международная группа следователей (JIT), в которую входили представители нескольких стран, в том числе Украины, но не включили представителей России, пришла к выводу, что самолет был сбит из пусковой установки «Бук».
МИД России указывал, что международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в расследовании, в то время как представители Украины участие в расследовании принимали.
Страны — участницы JIT решили, что преследование и судебное разбирательство подозреваемых будет вестись в Нидерландах и в соответствии с голландским законодательством. Были заключены необходимые межправительственные соглашения между Нидерландами и Украиной, сенат Нидерландов разработал законодательство, которое дало возможность судить подозреваемых в этой стране.
9 марта 2020 года состоялось первое судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17.
В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для трех россиян и одного гражданина Украины, обвиняемых в причастности к крушению. По выводам следователей, которые подтвердила голландская прокуратура, самолет был сбит самоходной огневой установкой комплекса «Бук», которая в ночь с 16 на 17 июля была переправлена из России на территорию Украины, произвела пуск с сельскохозяйственного поля в районе населенного пункта Первомайский, на тот момент подконтрольного ДНР, а затем в ночь с 17 на 18 июля была вывезена обратно в Россию.
По версии обвинения, все это происходило при непосредственном участии четырех обвиняемых:
Игоря Гиркина (Стрелкова) — гражданина России, бывшего полковника ФСБ. В 2014 году он был министром обороны ДНР, покинул этот пост спустя два месяца после крушения MH17; Олега Пулатова — гражданина России. Пулатов был заместителем командира военной разведки ДНР (известен под позывным Гюрза). По данным JIT, ранее служил в ГРУ России; Сергея Дубинского — тоже гражданина России. Он был главой разведки ДНР. JIT также считает, что он бывший сотрудник ГРУ; Леонида Харченко — гражданина Украины, ополченца. Расследователи не нашли у него военного прошлого, во время событий 2014 года он подчинялся Дубинскому. Обвинение также посчитало, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по самолету, а также, что лайнер не был сбит умышленно.
Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к авиакатастрофе. Москва допускала, что самолет был сбит украинскими военными, и указывала на отказ JIT сотрудничать с российской стороной. В ноябре 2020 года суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии авиакатастрофы: по одной из них самолет сбил украинский истребитель, по другой — «Бук» принадлежал частям ВСУ. Судья решил, что, если прокуроры не докажут вину, обвиняемые будут автоматически оправданы.
Российское Минобороны заявляло, что сбившая лайнер ракета была произведена на предприятии в Подмосковье в 1986 году, после чего была доставлена на Украину и на территорию России не вывозилась. После распада СССР 223-я зенитно-ракетная бригада, в которую доставили ракету, вошла в состав Вооруженных сил Украины.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что процесс «кишит» двойными стандартами. По его словам, они заключаются в том, что даже в более безопасных условиях США запрещали своим авиакомпаниям летать над районами, где есть риски для безопасности, но полеты над Донбассом, где «в июле 2014 года шла война настоящая», запрещены не были. Глава МИДа добавил, что именно это и есть двойные стандарты, которыми «кишит» не только эта, но и другие истории, «связанные с выработкой подходов Запада к тем или иным событиям международной жизни».
Лавров также обвинял США с сокрытии фактов «колоссальной важности» по этому делу, поскольку Вашингтон отказался предоставить спутниковые снимки происходившего в небе Донбасса в тот день.
В октябре 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными призывы к России взять ответственность за крушение в Донбассе малайзийского Boeing. «Подобные призывы — они абсолютно неуместны и недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — сказал Песков. Он добавил тогда, что суд еще не вынес окончательный вердикт по итогам расследования.
Суд в Гааге постановил выплатить семьям погибших пассажиров малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) в 2014 году на Украине компенсации в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости. Как заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, суд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения в более чем €16 млн.