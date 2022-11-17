Dnestr.TV

 
0

Порошенко заявил пранкерам о превосходстве России над Украиной в вооружении

Порошенко заявил пранкерам о превосходстве России над Украиной в вооружении

Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко заявил российскому пранкеру, который представился бывшим послом США в России Майклом Макфолом, что Россия превосходит Украину в вооружении.

Видео беседы с Порошенко опубликовано в Telegram-канале «Шоу ВиЛ» (Вован и Лексус), сообщает Газета.ru

«У России в 10 раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских еще значительное превосходство, и в первую очередь это зенитные ракеты, в том числе и в зоне нашей контрнаступательной операции», — сказал Порошенко.

По словам бывшего президента, Украине нужно сделать все, чтобы «уравновесить наступательные потенциалы России», в том числе поставить зенитно-ракетные комплексы и американские самолеты F16 и A10.

Украине в данный момент нечем защищать свои войска от ударов с воздуха, пояснил он.

Депутат также добавил, что несмотря на обещания США, программа ленд-лиза так и не была запущена.

В разговоре с пранкерами Порошенко также заявил, что будущее Украины значительно больше зависит от мудрости американского народа, чем от самих украинцев.

Порошенко рассказал Вовану и Лексусу, что Минские соглашения — это «талантливо написанный документ», пишет eadaily.com

Экс-президент признался, что его подписание было необходимо Киеву для того, чтобы «получить как минимум 4,5 года для формирования армии, постройки экономики и обучения военных для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе по стандартам НАТО».

Мнимый «Макфол» одобрительно отнесся к такой политической мудрости Петра Алексеевича, а затем поинтересовался у него, что конкретно сейчас могут сделать США для помощи Украине.

Тот сразу же взял быка за рога и попросил «восстановить демократию» в стране, очевидно имея в виду свое собственное возвращение к власти. При этом он намекнул, что считает президента Зеленского «полезным идиотом», который действует в интересах Москвы.

«Нам нужно сделать огромный шаг, чтобы сохранить единство внутри страны, потому что мне ненавистна мысль о том, что мы переключаемся на путинский сценарий, цель которого — подорвать единство изнутри, потому что какой-то полезный идиот делает совершенно ужасные вещи в виде нападок на демократические институты. Верховенство права политизировано», — продекламировал Порошенко.

Чтобы собеседник до конца проникся глубиной произвола властей, экс-гарант пожаловался, что его не выпускают за пределы Украины, в том числе для участия в Парламентской ассамблее НАТО.

«Это была парламентская делегация. Просто никто в мире не понимает, зачем они это делают. Например, сегодня я как раз разговариваю с Кличко, мэром Киева, и он мне сказал, что ему сейчас запрещено выезжать за границу. И так со многими другими, потому что это удар по местному самоуправлению и удар по децентрализации. Почему? Потому что это грязная игра политиков», — пояснил Порошенко.

Порошенко заявил пранкерам о превосходстве России над Украиной в вооружении
  • Вчера, 20:45
  • DTV
  • Просмотров: 42
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна