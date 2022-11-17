«У России в 10 раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских еще значительное превосходство, и в первую очередь это зенитные ракеты, в том числе и в зоне нашей контрнаступательной операции», — сказал Порошенко.
По словам бывшего президента, Украине нужно сделать все, чтобы «уравновесить наступательные потенциалы России», в том числе поставить зенитно-ракетные комплексы и американские самолеты F16 и A10.
Украине в данный момент нечем защищать свои войска от ударов с воздуха, пояснил он.
Депутат также добавил, что несмотря на обещания США, программа ленд-лиза так и не была запущена.
В разговоре с пранкерами Порошенко также заявил, что будущее Украины значительно больше зависит от мудрости американского народа, чем от самих украинцев.
Порошенко рассказал Вовану и Лексусу, что Минские соглашения — это «талантливо написанный документ», пишет eadaily.com
Экс-президент признался, что его подписание было необходимо Киеву для того, чтобы «получить как минимум 4,5 года для формирования армии, постройки экономики и обучения военных для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе по стандартам НАТО».
Мнимый «Макфол» одобрительно отнесся к такой политической мудрости Петра Алексеевича, а затем поинтересовался у него, что конкретно сейчас могут сделать США для помощи Украине.
Тот сразу же взял быка за рога и попросил «восстановить демократию» в стране, очевидно имея в виду свое собственное возвращение к власти. При этом он намекнул, что считает президента Зеленского «полезным идиотом», который действует в интересах Москвы.
«Нам нужно сделать огромный шаг, чтобы сохранить единство внутри страны, потому что мне ненавистна мысль о том, что мы переключаемся на путинский сценарий, цель которого — подорвать единство изнутри, потому что какой-то полезный идиот делает совершенно ужасные вещи в виде нападок на демократические институты. Верховенство права политизировано», — продекламировал Порошенко.
Чтобы собеседник до конца проникся глубиной произвола властей, экс-гарант пожаловался, что его не выпускают за пределы Украины, в том числе для участия в Парламентской ассамблее НАТО.
«Это была парламентская делегация. Просто никто в мире не понимает, зачем они это делают. Например, сегодня я как раз разговариваю с Кличко, мэром Киева, и он мне сказал, что ему сейчас запрещено выезжать за границу. И так со многими другими, потому что это удар по местному самоуправлению и удар по децентрализации. Почему? Потому что это грязная игра политиков», — пояснил Порошенко.