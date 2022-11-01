По прогнозам синоптиков, совсем скоро ожидается резкое изменение погодных условий, которое принесет холодный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а еще мокрый снег, наледь, ночные заморозки. Готов ли город встретить зиму - обсудили в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям
В Бендерах создан городской штаб по борьбе со снежными заносами и гололедом. Именно он будет координировать и руководить действиями всех служб, управлений и организаций в период холодов, контролировать ситуацию и принимать решения по устранению возникших проблем, сообщается на сайте госадминистрации города
Руководителям потенциально опасных производственных и объектов обеспечения жизнедеятельности поручено предпринять необходимые меры, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, поддержание общественного порядка в своих организациях в период существенного ухудшения погодных условий. А при возникновении ЧС или аварий - незамедлительно проинформировать оперативного дежурного аварийно-спасательного подразделения города Бендеры ГУпЧС МВД ПМР по тел. 0-552-78945; 0-552-23117. Идет заготовка дров. Проведено обследование домовладений и скорректированы списки граждан. В соответствии с изменениями, которые в этом году внесены в порядок выделения твердого топлива, теперь информация по заявкам будет уточняться и дрова выделят только тем, кто действительно в них нуждается.
В городе будут действовать два пункта обогрева – один передвижной, второй стационарный, который развернут на базе здания вокзала Бендеры -1. Готовятся к открытию и пункты обогрева и временного размещения лиц, которые обустроены на базе Центра вытрезвления граждан, Станции юных туристов и гребной базы.
Продолжается профилактическая работа через средства массовой информации. Гражданам напоминают о правилах безопасного использования бытовых приборов, поведении в зимний период и в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники пожарной охраны с 3 ноября проводят операцию «За безопасность - вместе». Принято решение задействовать в работе с гражданами Бендерский филиал «Тираспольтрансгаз - Приднестровье» и ЖЭУК. Подготовят специальные брошюры-памятки, которые будут разносить по квартирам и домам.
Все средства борьбы с гололедом и участки размещения снежных "сухих" свалок теперь будут согласовывать с Управлением жилищно-коммунального хозяйства госадминистрации. Это связано с запретом на использование соли, которая разъедает плиточное покрытие.
Транспорт «КоммуналДорСервиса» готов к работе, всего 30 единиц. Также продолжается формирование запаса песчано-соляной смеси. Уже на базе коммунального предприятия заготовлено 1500 тонн песка и 146 тонн соли. Есть необходимый инвентарь, а также песок для подсыпки и в учреждениях народного образования, культуры и спорта. В целом к зиме город готов и сможет встретить стихию, - таков вывод комиссии.