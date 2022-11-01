Dnestr.TV

 
0

В Бендерах обсудили готовность города к зиме

В Бендерах обсудили готовность города к зиме

По прогнозам синоптиков, совсем скоро ожидается резкое изменение погодных условий, которое принесет холодный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а еще мокрый снег, наледь, ночные заморозки. Готов ли город встретить зиму - обсудили в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям

В Бендерах создан городской штаб по борьбе со снежными заносами и гололедом. Именно он будет координировать и руководить действиями всех служб, управлений и организаций в период холодов, контролировать ситуацию и принимать решения по устранению возникших проблем, сообщается на сайте госадминистрации города

Руководителям потенциально опасных производственных и объектов обеспечения жизнедеятельности поручено предпринять необходимые меры, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, поддержание общественного порядка в своих организациях в период существенного ухудшения погодных условий. А при возникновении ЧС или аварий - незамедлительно проинформировать оперативного дежурного аварийно-спасательного подразделения города Бендеры ГУпЧС МВД ПМР по тел. 0-552-78945; 0-552-23117.

Идет заготовка дров. Проведено обследование домовладений и скорректированы списки граждан. В соответствии с изменениями, которые в этом году внесены в порядок выделения твердого топлива, теперь информация по заявкам будет уточняться и дрова выделят только тем, кто действительно в них нуждается.

В городе будут действовать два пункта обогрева – один передвижной, второй стационарный, который развернут на базе здания вокзала Бендеры -1. Готовятся к открытию и пункты обогрева и временного размещения лиц, которые обустроены на базе Центра вытрезвления граждан, Станции юных туристов и гребной базы.

Продолжается профилактическая работа через средства массовой информации. Гражданам напоминают о правилах безопасного использования бытовых приборов, поведении в зимний период и в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники пожарной охраны с 3 ноября проводят операцию «За безопасность - вместе». Принято решение задействовать в работе с гражданами Бендерский филиал «Тираспольтрансгаз - Приднестровье» и ЖЭУК. Подготовят специальные брошюры-памятки, которые будут разносить по квартирам и домам.

Все средства борьбы с гололедом и участки размещения снежных "сухих" свалок теперь будут согласовывать с Управлением жилищно-коммунального хозяйства госадминистрации. Это связано с запретом на использование соли, которая разъедает плиточное покрытие.

Транспорт «КоммуналДорСервиса» готов к работе, всего 30 единиц. Также продолжается формирование запаса песчано-соляной смеси. Уже на базе коммунального предприятия заготовлено 1500 тонн песка и 146 тонн соли. Есть необходимый инвентарь, а также песок для подсыпки и в учреждениях народного образования, культуры и спорта. В целом к зиме город готов и сможет встретить стихию, - таков вывод комиссии.

  • Вчера, 21:19
  • DTV
  • Просмотров: 36
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна