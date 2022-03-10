Охране иностранных делегаций разрешили привозить с собой оружие товарной позиции 9301 90 000. Такое решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдове на заседании 17 ноября.
Согласно закону «О режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения», речь идет об автоматическом огнестрельном оружии, огнестрельное оружии, закамуфлированном под другой предмет, комплексы, подкомплексы и устройства, из которых можно собрать и которые могут функционировать как огнестрельное оружие, а также любое устройств, созданное или адаптированное для снижения шума, производимого в результате стрельбы, сообщает newsmaker.md.
«Министерство внутренних дел будет выбавать разрешения и вести их учет в порядке, установленном для оружия обороны и безопасности», — сказано в решнии комиссии. newsmaker.md