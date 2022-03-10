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В Молдове охране иностранных делегаций разрешили привозить с собой оружие

В Молдове охране иностранных делегаций разрешили привозить с собой оружие

Охране иностранных делегаций разрешили привозить с собой оружие товарной позиции 9301 90 000. Такое решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдове на заседании 17 ноября.

Согласно закону «О режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения», речь идет об автоматическом огнестрельном оружии, огнестрельное оружии, закамуфлированном под другой предмет, комплексы, подкомплексы и устройства, из которых можно собрать и которые могут функционировать как огнестрельное оружие, а также любое устройств, созданное или адаптированное для снижения шума, производимого в результате стрельбы, сообщает newsmaker.md.

«Министерство внутренних дел будет выбавать разрешения и вести их учет в порядке, установленном для оружия обороны и безопасности», — сказано в решнии комиссии.
newsmaker.md
  • Сегодня, 08:27
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