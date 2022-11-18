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В США намерены провести аудит денег, направленных на помощь Украине

В США намерены провести аудит денег, направленных на помощь Украине

Представитель штата Джорджия в нижней палате конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин сообщила в своем микроблоге в Twitter о внесении в палату представителей законопроекта об аудите средств, выделяемых Вашингтоном для помощи Киеву.

С конца февраля Украина получила от США более $60 млрд помощи (включая гуманитарную), что делает Киев крупнейшим получателем такого рода поддержки в мире.

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от трампистского крыла Республиканской партии внесли законопроект о введении аудита помощи Украине в ее противостоянии с Россией. Об этом в четверг, 17 ноября, говорится в заявлении республиканки Тейлор Грин в Twitter.

Помимо нее, законопроект поддержали 10 ее однопартийцев, передает korrespondent.net.

"Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах Конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются для давления на наш Конгресс. Я призываю к аудиту средств для Украины", - написала Грин.

По ее словам, необходимо "запустить аудит в отношении каждого доллара налогоплательщиков США, переданного Украине".

Проект ее резолюции предусматривает запрос президенту США и поручение министру обороны и госсекретарю передать в Палату представителей все документы о выделении средств Украине в период с 20 января 2021 года до 15 ноября 2022, пишет mk.ru.

Известно, что республиканцы также выдвинули идею ввести должность генерального инспектора по вопросам Украины по аналогии с той, которая существовала для Афганистана, когда США финансировали их вооруженные силы и экономику.

Отметим, Канада выделит Украине дополнительную военную помощь на 34 млн канадских долларов (25,5 млн долларов США). Также страна продлит свою миссию по обучению украинских военных в Великобритании в рамках операции Unifier до конца 2023 года.
  • Сегодня, 08:34
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