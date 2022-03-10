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В Молдове владельцев гидротехнических сооружений обяжут получить разрешение на водопользование

В Молдове владельцев гидротехнических сооружений обяжут получить разрешение на водопользование

Законопроект РМ о порядке реализации собственниками гидротехнических сооружений права пользования землями водного фонда принят парламентом Молдовы во втором чтении.

Таким образом, владельцы гидротехнических сооружений будут обязаны иметь природоохранное разрешение на использование воды и нести ответственность за содержание водного объекта. Принятые поправки предусматривают установление имущественных отношений за пользование землями водного фонда, в том числе расположенными на них гидротехническими сооружениями, сообщает noi.md

Новый закон также предусматривает предоставление административно-территориальным единицам права управления участками рек, русло которых пересекает их внутрипоселковую или внепоселковую территорию.

Законодательная инициатива, принадлежащая депутатам парламентской фракции Партии "Действие и солидарность" Инне Кошеру и Ларисе Волох, была принята 54 голосами депутатов и вступит в силу через месяц после публикации в «Официальном вестнике».

  • Сегодня, 08:41
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