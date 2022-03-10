Законопроект РМ о порядке реализации собственниками гидротехнических сооружений права пользования землями водного фонда принят парламентом Молдовы во втором чтении.
Таким образом, владельцы гидротехнических сооружений будут обязаны иметь природоохранное разрешение на использование воды и нести ответственность за содержание водного объекта. Принятые поправки предусматривают установление имущественных отношений за пользование землями водного фонда, в том числе расположенными на них гидротехническими сооружениями, сообщает noi.md
Новый закон также предусматривает предоставление административно-территориальным единицам права управления участками рек, русло которых пересекает их внутрипоселковую или внепоселковую территорию.
Законодательная инициатива, принадлежащая депутатам парламентской фракции Партии "Действие и солидарность" Инне Кошеру и Ларисе Волох, была принята 54 голосами депутатов и вступит в силу через месяц после публикации в «Официальном вестнике».