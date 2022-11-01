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В Рыбнице на зебре сбили пешехода

В Рыбнице на зебре сбили пешехода

17 ноября в Рыбнице произошло ДТП примерно в 11 часов по ул. Гвардейской. ВАЗ сбил пешехода. Со слов водителя, женщина внезапно выбежала на дорогу, не посмотрев предварительно по сторонам.

Пострадавшую 32-летнюю жительницу Рыбницы с закрытым переломом берцовой кости госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы, передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудники ГАИ проводят разбирательство.

Госавтоинспекция обращается к пешеходам: соблюдайте основные меры безопасности на дороге!

– Перед тем как переходить дорогу по зебре, необходимо посмотреть по сторонам и убедиться, что водители вас пропускают.

– Не переходить проезжую часть в наушниках или отвлекаясь на гаджеты.

– Не перебегать дорогу, в том числе по пешеходному переходу.

– В тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости надевать одежду со световозвращающими элементами.

– Если вы на велосипеде или самокате хотите попасть на противоположную сторону дороги, необходимо спешиться.

Водителям, приближаясь к зебре, необходимо снизить скорость, вплоть до полной остановки, и быть готовыми вовремя среагировать на появление человека на пешеходном переходе.
  • Сегодня, 10:40
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