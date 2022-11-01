Комитет по законодательству обсудил законопроект Прокурора, который усиливает ответственность за езду в пьяном виде водителей, уже имеющих за это судимость. Такие нарушители представляют большую опасность на дорогах. Имеющие судимость совершают преступления повторно. И статистика не улучшается. Законопроект прокурора об усилении ответственности уже принят Верховным Советом в первом чтении, сообщается на сайте ВС ПМР.
Профильный комитет подготовил поправки. Депутаты предложили по аналогии с российским законодательством дополнить Уголовный кодекс новой статьей. Она коснется тех, кто садится за руль без водительских прав и имеет судимость. За это правонарушение могут посадить на два года либо выписать штраф до 600 РУ МЗП. Это 11 тысяч рублей. Предложения депутатов обсудят на пленарном заседании, когда законопроект вынесут на второе чтение.