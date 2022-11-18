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Европарламент подготовил резолюцию по признанию РФ "террористическим государством"

Европарламент подготовил резолюцию по признанию РФ "террористическим государством"

Европарламент (ЕП) подготовил резолюцию по признанию России "террористическим государством" и намерен провести голосование по ней на сессии в Страсбурге 23 ноября. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард, передаёт ТАСС

"Депутаты ЕП в среду проголосуют по резолюции, которая характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм в результате активизации масштабных атак на гражданские объекты на Украине", - заявила она.

Напомним, что резолюции ЕП носят всего лишь рекомендательный характер, но их используют для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

Ранее парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». «Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию как государство – спонсором терроризма», – сообщила пресс-служба сейма, пишет "Взгляд"

Кроме того, «террористическим режимом» провозгласили Россию парламент Эстонии и сенат Польши, где за это проголосовали все присутствующие депутаты, а позднее и парламент Чехии, где соответствующее постановление получило 129 голосов из 200 возможных.

При этом в Праге сослались на резолюцию Парламентской асссамблеи Совета Европы, в которой Россия не состоит. Резолюции ПАСЕ также имеют сугубо рекомендательный характер.

  • Сегодня, 18:01
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