Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции, незаконном финансировании партии и госизмене, перевели из-под домашнего ареста под судебный контроль. Такое решение приняла сегодня, 18 ноября, Высшая судебная палата, уточнив, что оно вступит в силу с 20 ноября, передаёт eadaily.com
Экс-президент Молдовы Игорь Додон освобождён из-под домашнего ареста, под которым он находился последние полгода. Решение сегодня приняла Высшая судебная палата. В то же время Додону запрещено покидать Молдову в течение предстоящих 60 дней, сообщает aif.md
"Первая наша победа – сегодня меня освободили из-под домашнего ареста, под которым я находился последние полгода. Благодарю своих родных, всех, кто меня поддерживал всё это время, но наша борьба только начинается, и нам есть за что бороться. Победа будет за нами!" – прокомментировал решение ВСП сам Додон.
Напомним, Игорь Додон был задержан в конце мая, его отправили тогда на месяц под домашний арест.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение.
Защита Додона обвиняла следователей в распространении конфиденциальной информации, а власти – в организации травли членов его семьи.
Додон обвинял действующую главу республики Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью.
Напомним, в период президентской предвыборной кампании 2020 года (по ее итогам Додон во втором туре уступил Санду) была обнародована давнишняя видеозапись, получившая название «Дело кулька». На ней Игорь Додон предположительно получает денежные средства в черном пакете от бизнесмена и лидера правящей до 2019 года Демпартии Владимира Плахотнюка. Ранее это дело уже изучалось следователями, но состава преступления не было установлено.
Расследование «Дела о кульке» возобновилось 18 мая 2022 года, на следующий день после того, как Апелляционная палата Кишинева полностью отменила решение суда об оставлении в силе ранее изданного постановления о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего президента Молдовы