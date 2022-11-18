Министерство обороны Российской Федерации официально отреагировало на очередной факт расправы над российскими военнопленными, которую совершили украинские нацисты.
Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу, 18 ноября, на официальных ресурсах военного ведомства.
«Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждают живодёрскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает»,- говорится в документе.
"Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве „трагического исключения“ на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных",- заявили в Минобороны.
Там подчеркнули, что в то самое время, когда нацисты практически публично казнят наших ребят, сдавшиеся в плен украинские военнослужащие «содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными».
«Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями», - констатировали в оборонном ведомстве.
Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного.
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев ранее заявил, что направит в международные организации видео предполагаемой казни российских военнопленных в Макеевке с требованием расследования, сообщает РБК
«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали. Будем требовать реакции международной общественности и расследования», — сказал Фадеев.
Он уточнил, что сведения направят по 2 тыс. адресов, в том числе в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.
18 ноября в соцсетях начали распространять видео, снятые, предположительно, в селе Макеевка в ЛНР. На кадрах видно, как люди в военной форме, похожей на российскую, по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками — предположительно, это военнослужащие украинской армии. Сдавшихся мужчин спрашивают, кто из них офицер. Затем на видео слышатся выстрелы, ролик обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел военных.