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Минобороны осудило очередное убийство российских военнопленных

Минобороны осудило очередное убийство российских военнопленных

Министерство обороны Российской Федерации официально отреагировало на очередной факт расправы над российскими военнопленными, которую совершили украинские нацисты.

Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу, 18 ноября, на официальных ресурсах военного ведомства.

«Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждают живодёрскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает»,- говорится в документе.

"Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве „трагического исключения“ на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных",- заявили в Минобороны.

Там подчеркнули, что в то самое время, когда нацисты практически публично казнят наших ребят, сдавшиеся в плен украинские военнослужащие «содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными».

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями», - констатировали в оборонном ведомстве.

Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев ранее заявил, что направит в международные организации видео предполагаемой казни российских военнопленных в Макеевке с требованием расследования, сообщает РБК

«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали. Будем требовать реакции международной общественности и расследования», — сказал Фадеев.

Он уточнил, что сведения направят по 2 тыс. адресов, в том числе в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.

18 ноября в соцсетях начали распространять видео, снятые, предположительно, в селе Макеевка в ЛНР. На кадрах видно, как люди в военной форме, похожей на российскую, по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками — предположительно, это военнослужащие украинской армии. Сдавшихся мужчин спрашивают, кто из них офицер. Затем на видео слышатся выстрелы, ролик обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел военных.

  • Сегодня, 19:49
  • DTV
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