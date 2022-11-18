В Приднестровье вводят сезонную таможенную пошлину на импортные яблоки. Такое решение приняли на заседании Правительства. Это одна из мер господдержки отечественных производителей и еще один шаг в направлении импортозамещения.
Замминистра экономического развития Наталья Ситкина пояснила, что Молдова испытывает сложности с экспортом сельхозпродукции, в том числе яблок. Из-за перенасыщенности ими внутреннего рынка этот товар там стоит достаточно дёшево, а территориальная близость способствует сбыту молдавских яблок на приднестровских рынках. Это снижает конкурентоспособность продукции отечественного производства, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
По данным Минсельхозприроды, в этом году урожай яблок в Приднестровье более 7 тыс. тонн. Вошли в силу молодые сады. Благодаря этому Приднестровье вплоть до апреля обеспечено собственными объемами этих фруктов.
Как напоминают в пресс-службе Правительства, одна из основных задач в сфере развития внешнеэкономической деятельности, утвержденных Стратегией развития Приднестровья на 2019-2026 годы, это содействие импортозамещению. Опираясь на эти нормы, Правительство разработало механизм оптимизации таможенных пошлин на ввозимые товары, аналоги которых в том числе производятся в республике.
«Принимая во внимание то, что производство яблок покрывает емкость рынка в полном объеме, настоящим проектом постановления предлагается установить по 30 апреля 2023 года включительно сезонную таможенную пошлину на ввоз яблок в размере 10% и 0,15 доллара США за килограмм. Предлагаемая ставка сезонной таможенной импортной пошлины позволит обеспечить ценовую конкурентоспособность продукции отечественного производства на внутреннем рынке», — сообщила Наталья Ситкина.
Аналогичная мера по поддержке предоставлялась отечественным садоводам со 2 февраля по 30 апреля этого года. Минэкономразвития отметило ее эффективность: в период её действия объём ввоза яблок снизился на 95% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом дефицита яблок и резкого роста цен в республике не было.
Председатель Правительства призвал учитывать формирование ценовой политики.
«Ситуацию нужно мониторить, цену нужно формировать таким образом, чтобы предприятия, имея такой объем урожая, имели возможность его реализации. Чтобы мы потом не получили такой фактор, по которому тот товар, который предполагался на экспорт, был отдан на сок. Хотя была возможность его продать как товарное яблоко на местном рынке, чуть-чуть сбросив цену. Я к тому, что есть моменты, которые необходимо учитывать и на них реагировать», - нацелил профильные ведомства глава Правительства.
Также на заседании приняли несколько нормативных актов в сфере регулирования перечня социально значимых товаров. Впервые дополнительный перечень таких товаров утвердили во время действия карантинных ограничений. Сейчас их сняли, но есть необходимость продолжить поддержку населения таким образом. Именно поэтому Правительство инициировало продление механизма, при котором граждане будут обеспечены товарами первой необходимости.
В этот реестр вошли и яблоки. Цены на них отслеживаются еженедельно. При выявлении их необоснованного роста уполномоченные органы власти вправе ввести госрегулирование. Таким образом будет запущен механизм защиты внутреннего потребителя.
Помимо яблок, в перечень вошли картофель, лук, капуста, свекла, говядина, свинина и отдельные мясные субпродукты, а также мясо птицы и некоторые виды рыбы. В реестр внесены сахар и соль.
«Мы этот перечень утверждаем, чтобы не было злоупотреблений в первую очередь на рынке в связи с тем, что ситуация сейчас по поставкам, по реализации социально значимой продукции носит непредсказуемый характер. Цены могут меняться по-разному, поэтому госорганы должны иметь возможность реагировать в этой части и устанавливать соответствующее регулирование», - подчеркнул Александр Розенберг.