Dnestr.TV

 
0

Президент ПМР принял главу Миссии ОБСЕ в Молдове

Президент ПМР принял главу Миссии ОБСЕ в Молдове

Сегодня прошла встреча Президента Приднестровья с главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова, сообщает пресс-служба главы государства. Вадим Красносельский и Келли Кайдерлинг обсудили отношения Тирасполя и Кишинева. Переговоры в данный момент заморожены по различным причинам. Сторонам сейчас нужна площадка для общения, считает глава государства.

«Я прихожу все-таки к такому заключению, что при желании можно продолжить заседания постоянного совещания формата "5+2". В любом случае, если нельзя провести официальные встречи, можно провести неофициальные встречи и консультации», – сказал Вадим Красносельский

По словам Президента, проблема, которая возникла в области энергетики между Приднестровьем и Молдовой, «отравляет желание идти вперед». «Я бы очень хотел, чтобы миссия ОБСЕ также вникла в вопросы энергетики и способствовала по большому счету своим влиянием для решения тех или иных вопросов», – отметил глава государства.

Любой спорный вопрос надо решать при помощи компромиссов. И здесь многое зависит от представителей Кишинева.

«Молдавские визави, молдавские должностные лица, с кем я общался, и иные, с кем я не общался, скажем, не совсем корректно себя ведут, как минимум. Все очень просто: если достиг договоренности – держи слово. Если подписал – исполняй, а не ищи отговорки, чтобы не исполнить уже подписанные ранее те или иные соглашения», – сказал Президент ПМР.

Ситуация в энергетике накалила атмосферу, считает Вадим Красносельский. Глава государства обратил особое внимание представителей ОБСЕ на незаконность действий Молдовы по изъятию части природного газа для Приднестровья.

Президент ПМР принял главу Миссии ОБСЕ в Молдове
  • Вчера, 20:34
  • DTV
  • Просмотров: 30
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна