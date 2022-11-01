Сегодня прошла встреча Президента Приднестровья с главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова, сообщает пресс-служба главы государства. Вадим Красносельский и Келли Кайдерлинг обсудили отношения Тирасполя и Кишинева. Переговоры в данный момент заморожены по различным причинам. Сторонам сейчас нужна площадка для общения, считает глава государства.
«Я прихожу все-таки к такому заключению, что при желании можно продолжить заседания постоянного совещания формата "5+2". В любом случае, если нельзя провести официальные встречи, можно провести неофициальные встречи и консультации», – сказал Вадим Красносельский
По словам Президента, проблема, которая возникла в области энергетики между Приднестровьем и Молдовой, «отравляет желание идти вперед». «Я бы очень хотел, чтобы миссия ОБСЕ также вникла в вопросы энергетики и способствовала по большому счету своим влиянием для решения тех или иных вопросов», – отметил глава государства.
Любой спорный вопрос надо решать при помощи компромиссов. И здесь многое зависит от представителей Кишинева.
«Молдавские визави, молдавские должностные лица, с кем я общался, и иные, с кем я не общался, скажем, не совсем корректно себя ведут, как минимум. Все очень просто: если достиг договоренности – держи слово. Если подписал – исполняй, а не ищи отговорки, чтобы не исполнить уже подписанные ранее те или иные соглашения», – сказал Президент ПМР.
Ситуация в энергетике накалила атмосферу, считает Вадим Красносельский. Глава государства обратил особое внимание представителей ОБСЕ на незаконность действий Молдовы по изъятию части природного газа для Приднестровья.