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Таможенники изъяли у украинца самолет, который тот вез в Молдову

Таможенники изъяли у украинца самолет, который тот вез в Молдову

Одесские таможенники изъяли у украинца американский самолет CESSNA, который тот вез в Молдову на прицепе. Об этом сообщила пресс-служба Одесской таможни, сообщает rupor.md.

“Легкомоторное воздушное судно CESSNA 182R перемещал в Молдову гражданин Украины на прицепе грузовика через пункт пропуска “Староказачье-Тудора”. Во время осуществления таможенных формальностей выяснилось, что самолет был ввезен под обязательство об обратном вывозе в срок, истекший три месяца назад”, — говорится в сообщении.

В таможне отметили, что не получали заявлений о продлении срока временного ввоза, как предусмотрено законодательством. Самолет CESSNA 182R забрали у владельца.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 6 статьи 481 Таможенного кодекса Украины. Владельцу грозит штраф в 170 тысяч гривен или конфискация самолета.

Дело будет направлено в суд, который решит дальнейшую судьбу воздушного судна.

Таможенники изъяли у украинца самолет, который тот вез в Молдову

Таможенники изъяли у украинца самолет, который тот вез в Молдову

Таможенники изъяли у украинца самолет, который тот вез в Молдову

Таможенники изъяли у украинца самолет, который тот вез в Молдову

  • Сегодня, 10:34
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