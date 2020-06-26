Дубоссарская гидроэлектростанция увеличила сброс воды, но критических подтоплений не будет. На ГЭС сообщили, что такая ситуация возникла после того, как увеличился сброс воды от каскада днестровских станций на Украине. Сейчас Дубоссарская гидроэлектростанция работает в полную мощность, передает novostipmr.com.
«Каскад днестровских станций сбросил нам в первые сутки порядка 600 кубических метров воды в секунду, а за прошедшие сутки среднесуточный сброс был 560. Сейчас у нас приток порядка 700-750 кубометров в секунду. Утром мы открыли затворы холостого водосброса, и суммарный расход составил 750 кубических метров воды в секунду. Дубоссарская станция сейчас вырабатывает электроэнергии в три раза больше, чем до увеличения притока воды», - рассказал главный инженер предприятия Алексей Саламатин.
Специалисты говорят, что увеличение сброса воды некритическое. Его можно сравнить с рядовыми паводками, которые происходят ежегодно весной или летом. За вчерашний день и ночь уровень воды в верхнем бьефе вырос на полметра, а в нижнем – на 80 см.
«По тем данным, что у нас есть, еще до конца следующих суток у нас будет приток порядка 750 кубометров в секунду. Дальше прогнозов у нас нет, так как оперативная ситуация в энергетике Украины меняется. Они корректируют свои планы, и из-за этого возможны колебания уровня воды», – сообщил Алексей Саламатин.
Сейчас работают все 4 гидроагрегата, их суммарная мощность составляет 46 мегаватт. Еще неделю назад уровень выработки электроэнергии был в три раза меньше. Гидростанция работает в штатном режиме. Здесь выполняются все запланированные работы и мероприятия в рамках инвестиционной программы предприятия.