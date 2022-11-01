Это дает право на назначение льготной пенсии. Страховые взносы уплачиваются из государственного бюджета.
В Украине 19 ноября вступает в силу Закон О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей". Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, передает korrespondent.net.
"Граждане Украины, в отношении которых согласно Закону Украины № 2010-ІХ установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию", - сказано в сообщении.
Отмечается, что страховые взносы за них за весь период плена и в течение шести месяцев после освобождения уплачиваются из государственного бюджета.
Взносы будут производиться весь период пребывания в заключении, а также еще в течение полугода после освобождения.
Документом предусматривает, что период пребывания в плену будет засчитываться в страховой пенсионный стаж, а также в страховой стаж работы во вредных условиях, что дает право на назначение льготной пенсии.
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Нормативный акт вступает в силу 19 ноября 2022 года.