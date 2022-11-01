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В ситуационном центре МВД ПМР презентовали автоматизированную систему учёта сведений о ЧС «Гроза»

В ситуационном центре МВД ПМР презентовали автоматизированную систему учёта сведений о ЧС «Гроза»

Узнать в режиме реального времени, что и где произошло, направить туда не только пожарный расчёт или группу спасателей, но и нужную экстренную службу, не допустить человеческих жертв и материального ущерба – всё это задачи «Грозы». Одноимённую автоматизированную систему учёта сведений о ЧС презентовали в ситуационном центре МВД ПМР.

Программный продукт – детище специалистов двух подразделений ведомства: Главного управления по ЧС и Департамента информации и связи, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Первыми «Грозу» в действии увидели заместитель Председателя Правительства Станислав Касап, советник Президента Виталий Разгонов и министр внутренних дел Виталий Нягу. Презентовал систему учёта Вадим Шмаленко, замминистра – начальник ГУпЧС.

А теперь о том, чем уникальна «Гроза».

Предположим, загорелся автомобиль. Очевидец или участник аварии звонит на единый номер спасения 101. Звонок принимает диспетчер, вносит данные звонившего и всю информацию о вызове и направляет на место пожарный расчёт. Если, например, при возгорании пострадал человек, диспетчер сам направит к нему скорую. Если при возгорании есть вероятность взрыва газа (автомобиль находится вблизи магистрали), сообщит в газовую службу. После того как ЧС ликвидирована, дополнительные данные вносятся в электронную карточку. И всё. Дальше – работа самой системы. Она сформирует суточную сводку, проанализирует и составит статистику по видам происшествий.

Есть у «Грозы» ещё одно преимущество. К программе «прикреплены» служебные планшеты, которыми снабжены все пожарные автомобили и спецтранспорт АСП. В режиме реального времени сотрудники видят точку на карте, где произошла ЧС, точный адрес места происшествия, а также расположение пожарных гидрантов и других объектов.

«Гроза» позволит в самые кратчайшие сроки среагировать на различные техногенные или погодные катастрофы. Например, снежные заносы. В программу внесена информация о каждом предприятии, в том числе и о количестве и виде техники, находящейся на его балансе. Имея эти данные, ответственный сотрудник ГУпЧС может рассчитать, где и какие тракторы, грейдеры или грузовые автомобили задействовать в ликвидации ЧС.

Добавим, что доступ в программу чётко ограничен. Любой желающий не сможет утолить своё любопытство и получить информацию о стратегических объектах.

Программное обеспечение уже работает в тестовом режиме. Некоторое время специалисты понаблюдают, проанализируют и, в случае необходимости, устранят недоработки. Главная задача – получить аналитический инструмент для полноценного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию, чтобы выполнить работу оперативно.
  • Сегодня, 11:02
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