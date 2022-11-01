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Мамалыга в Молдове может подорожать на треть

Мамалыга в Молдове может подорожать на треть

В Молдове по сравнению с осенью 2021 года мамалыга уже подорожала на 30%. Волна роста цен на кукурузную муку может начаться зимой, когда возможна нехватка кукурузы. И это подорожание больно ударит по карману жителей республики, которые готовят мамалыгу еженедельно.

В текущем году урожайность кукурузы в Молдове оказалась самой низкой за последние 10 лет. Более того, она значительно ниже среднего европейского уровня – по этому показателю страна занимает последнее место, пишет bloknot-moldova.ru.

В настоящее время мамалыга для семьи, приготовленная из 0,5 кг муки, стоит от 10 до 15 леев, что на 30% больше, чем осенью 2021 года. Низкий урожай кукурузы в текущем году напрямую влияет на жизнь молдавских семей. Если год назад один гектар земли, засеянный кукурузой, «кормил» 1200 семей, то сейчас он обеспечивает потребности около 200 семей.

В Управлении сельского хозяйства и пищевой промышленности Каушан подсчитали, что производство кукурузы в этом районе составляет в 2022 году одну тонну с гектара, что на 90% ниже, чем в прошлом году. Почти все площади, засеянные этой культурой, пострадали от засухи - с 18 055 га удалось собрать всего 17 200 тонн кукурузы.

Власти ещё не дали заключения о том, как засуха и малая урожайность кукурузы скажутся на состоянии экономики. На данный момент стоимость килограмма кукурузы на внутреннем рынке составляет 4 лея 20 бань, а килограмма кукурузной муки – около 16 леев.
  • Сегодня, 11:12
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