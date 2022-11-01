Луковые высаживают весной, но можно делать это осенью. У последнего варианта множество преимуществ, поэтому его часто используют в различных климатических регионах.
Разберем его особенности и технологию, определим сроки посадка лука под зиму в 2022 году по лунному календарю и с учетом климатического региона.
Преимущества осенней посадки Многие садоводы предпочитают посадить луковые перед зимними холодами. Столь ранний посев имеет множество преимуществ.
Кратко их охарактеризуем.
Когда сажать лук под зиму: благоприятные дни и правильная технология посадки
Урожай будет полностью здоровым. Жесткий отбор в условиях зимовки оставляет только здоровый и крепкий посадочный материал.
Ранний срок созревания. В среднем, луковицы будут готовы к уборке на три-четыре недели раньше тех, что посажены весной. Это дает возможность вырастить на освободившемся месте быстрорастущие культуры или посеять сидераты.
Уменьшение количества прополок. Всходы появляются рано, мешают расти сорнякам.
Отсутствие или резкое уменьшение стрелкования.
Увеличение урожайности за счет более крупных луковиц. Пережившие зимовку растения обладают мощной корневой системой, поэтому вырастают более крупными.
Насекомые-вредители не успевают нанести значительный вред окрепшим растениям.
Хорошая лежкость озимых сортов. Они пригодны к длительному хранению.
Недостатки у предзимней высадки тоже есть. Отметим самые значимые.
Минусы Не весь посадочный материал всходит. Происходит естественная «выбраковка» примерно 10%. Это надо учитывать и сеять большее количество семян.
Важно правильно определить время высадки, иначе урожайность снизится.
Лучший лук для посадки под зиму
Предзимнюю высадку практикуют для семян и для лука-севка. Первый способ дает возможность максимально адаптировать сорт к климатическим особенностям конкретной местности. Этим он особенно нравится дачникам, которые любят эксперименты.
Однако больший урожай дает, все-таки, второй способ. Для посева выбирают только озимые сорта. Они устойчивы к холоду, обладают хорошей всхожестью, быстро проклевываются и активно развиваются весной.
Желательно подбирать сорта, которые приспособлены к местным климатическим условиям. Их называют районированными.
Лучшими озимыми разновидностями считают «Штутгартер ризен», «Радар», «Стурон», «Шекспир», «Сеншуй», «Даниловский», другие.
Как определить время посадки лука под зиму
На сроки посадки влияют климатические условия района и погода. К примеру, для Подмосковья и для Урала они будут значительно отличаться.
Кроме того, многие огородники учитывают благоприятные дни посадки лука под зиму по фазам Луны. Разберем оба этих фактора.
Севок нужно посадить за две-три недели до наступления стабильных минусовых температур. Этого времени ему хватит на то, чтобы укорениться. Но в рост он тронуться не успеет.
Это очень важно, поскольку проросшие луковки не перенесут похолодания.
Лучшие дни посадки лука под зиму в 2022 по лунному циклу
При выборе «посадочных» дней многие учитывают лунные фазы. Считается, что спутник Земли влияет на живые организмы. В разные периоды это влияние может быть благоприятным или, наоборот, крайне отрицательным.
В ноябре 2022 года лучше всего высадить луковички с 12 по 14, 22, 26 или 27, 30 числа.
Не стоит высаживать посадочный материал в полно- и новолуние. Они наступают 8, 23, 24 и 25 ноября.
Подведем итог, как определить, когда сажать лук под зиму в 2022 году. Правильно будет сделать так.
Сориентироваться по срокам поможет климатический регион. Предположим, что высадка в данной местности рекомендована в первые недели ноября. Стоит соотнести эти даты с календарем лунных фаз, выбрать несколько благоприятных дней.
Потом следить за погодой. Как только температура остановится на отметке в 5-6 ̊С и задержится здесь около недели, в один из намеченных дней надо провести посадочные работы. Если осенняя погода нестабильна, и прогнозы постоянно меняются, опытные огородники советуют поступить так.
Семена делят на две части. Первую высаживают в начале рекомендованных сроков, вторую — в конце. К примеру, в Сибири первую партию сажают в последние недели сентября, вторую — ближе к середине октября.
Однако и затягивать с посадочными работами нельзя. После наступления заморозков заниматься ими бессмысленно. Посадочный материал погибнет. В подмерзшую землю сеют только лук-чернушку и батун. Они нормально зимуют и активно растут весной.
Выбор места для грядки
Луковые неприхотливы, поэтому их можно выращивать почти в любом месте. Однако лучшим вариантом для них станет хорошо освещаемый участок, защищенный со всех сторон от холодных ветров.
Почвосмесь желательна плодородная, хорошо пропускающая воздух, с нейтральным рН.
Важно выполнить требования севооборота. Луковые хорошо растут после пасленовых, разных видов капуст, свеклы и моркови. Крайне нежелательно выращивать их сразу после любых видов лука и чеснока. Нежелательные предшественники: подсолнечник, мята, кукуруза, мелисса и базилик.
Подготовка почвы Подготовить гряды нужно заранее, чтобы грунт успел уплотниться. Начинают с прополки и очистки. Все выросшие на месте будущих грядок сорняки выпалывают и уносят с огорода.
Затем проводят дезинфекцию, которая уничтожит патогенную микрофлору и насекомых-вредителей. Почвосмесь обильно проливают раствором медного купороса. После того как влага впитается и высохнет, приступают к внесению удобрений и перекопке.
Подкормку равномерно раскладывают по поверхности. На 1 кв. м берут 20 г суперфосфата, 10 г сульфата калия и 5-6 кг перегноя. Почвосмесь перекапывают, углубляясь на штык лопаты или чуть больше. Перекопанную землю разравнивают граблями и обустраивают гряды высотой 18-20 см.
В таком виде они стоят две-три недели. За это время субстрат успеет уплотниться. Перед тем как посадить луковые, по грядке равномерно рассыпают зольный порошок из расчета 10 г на кв. метр.
Как подготовить посадочный материал
Первое, что нужно сделать, это провести выбраковку. Луковки рассыпают на столе и внимательно осматривают. Все подгнившие, высохшие, с признаками поражения заболеваниями выбраковывают.
Отобранный материал сортируют по размеру. Его делят на три кучки.
В первую попадает овсюжка. Так называют головки диаметром до 10 м. Вторая кучка — севок. Его диаметр — от 10 до 30 мм. И в последнюю кучку складывают выборку диаметром от 30 мм и больше. Из овсюжки вырастают самые крупные луковицы. Его и севок высаживают для выращивания лука-репки.
Выборка, несмотря на свои размеры, никогда не дает крупной «репки». Ее используют для получения ранней обильной зелени. Важный момент
Смешивать овсюжку и севок не нужно. Высаживать их тоже лучше по отдельности. Это даст лучший результат.
Предзимняя высадка проводится в прохладную погоду в расчете на достаточно быстрое наступление холодов. Растению нужно только укорениться, в рост ему трогаться нельзя.
Поэтому предпосадочная обработка различными стимуляторами категорически запрещена.
Единственный разрешенный вариант, чем обработать лук перед посадкой под зиму, это антисептик. Но делать это надо только в крайнем случае, когда без дезинфекции обойтись нельзя.
После замачивания в антисептике луковки обязательно хорошо просушивают, иначе увеличивается риск их гибели зимой.
Луковые осенью высаживают семенами или севком. Разберем, как правильно высадить обе разновидности.
Семенами
Чернушку, так называют луковые семена, лучше сеять в подмерзшую землю. Канавки под семечки лучше сделать заранее.
Чернушку укладывают в бороздки достаточно часто, учитывая, что не все взойдет. В среднем, на метр канавки расходуют 100 семечек.
Бороздки засыпают торфом или перегноем, уплотняют. Поливать не нужно.
В зимние месяцы грядка должна быть накрыта снежным слоем. В районах, где выпадает мало снега, гряду мульчируют. Ее засыпают сверху опилками или листьями.
Важный момент. Весной мульчу нужно убрать до всходов.
Лук-батун не имеет полноценных луковичек. Его выращивают только на зелень. Культуре «показан» подзимний посев. Проводят его только в подмерзшую почвосмесь.
Сеют батун в небольшие лунки, которые делают на расстоянии 20-25 см одна от другой. В каждую из них густо насыпают семена, подсыпают сверху торф или компост. При необходимости мульчируют листвой или опилками.
Весной их убирают и накрывают гряду пленкой. Это ускорит всходы и даст возможность получить раннюю зелень.
Севком Под посадку луковичками на грядке готовят борозды. Их проводят на глубину 50-70 мм на расстоянии минимум 200 мм одна от другой. Если сорт крупноплодный, то канавки делают еще реже.
Севок раскладывают в бороздки, не вдавливая в землю. Расстояние между луковицами — 70-100 мм. Шейка должна быть углублена на 15-20 мм ниже уровня грунта.
Важный момент. Порезать шейку севка перед высадкой нельзя. Это стимулирует рост зелени, что в холода совершенно не нужно.
Канавки присыпают почвой, уплотняют. Поливать не нужно.
Если через 10-12 дней не было дождя и грунт сухой, гряды поливают.
Если выращивают выборку, чтобы получить зелень, используют гнездовой метод. Луковички высаживают «гнездами» по 6-8 штук. В остальном посадочные работы проводят аналогично севку.
Агротехнология выращивания озимого лука-шалота почти такая же, как и у репчатого. Отличие в нормах высадки. Шалот образует «гнездышко», в котором растет до 20 мелких луковок. Поэтому междурядье делают минимум 300 мм. Расстояние между головками в ряду увеличивают до 150-200 мм.
И еще один нюанс. Лук-шалот очень нежный, чувствительный к повреждениям. При укладке в борозды его нельзя вдавливать в субстрат. Это губит зачатки корневых отростков, и растение не может нормально развиваться. Послепосадочный уход Особого ухода за высаженным озимым луком не требуется. Если сроки выбраны верно, через три-четыре недели после высадки температура опускается до минусовых значений, начинается зимовка.
Единственное, что можно сделать, это полить грядку через 10-12 дней после посадочных работ.
Но поливают только при условии, что земля сильно высохла. Еще через два-три дня гряды нужно замульчировать. Это будет укрытием, которое поможет растению перезимовать.
Мульчируют сеном, листвой, торфом, лапником. Чем меньше снега выпадает в зимний период, тем выше должен быть слой мульчи.