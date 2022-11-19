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Граждане Украины не смогут жениться или развестись без справки из военкомата

Граждане Украины не смогут жениться или развестись без справки из военкомата

Отныне граждане Украины мужского пола не смогут вступить в брак или развестись только на основании документа заявителей. Они также не смогут приобретать недвижимость, пока не получат справку из военкомата о состоянии их воинского учета. Об этом в эфире одного из ведущих украинских телеканалов сообщил начальник Львовского областного центра комплектования полковник Александр Тищенко, сославшись на некое распоряжение руководства ВСУ, сообщает rg.ru.

По его словам, при изменении места жительства украинские военнообязанные также обязаны незамедлительно сообщить об этом в ближайший военкомат. Украинцы в соцсетях выразили опасение, что поход в военкомат за справкой может привести в таком случае к получению повестки и предстоящей отправке на фронт.

Всеобщую мобилизацию указом от 25 февраля ввел президент Зеленский. На Украине с начала специальной военной операции, по оценкам наблюдателей, прошло не менее семи волн мобилизации среди граждан мужского пола от 18 до 60 лет. В июле появилась информация о мобилизации украинских женщин в ряды украинской армии. Неоднократно в соцсетях сообщалось о задержании и вручении повесток военнообязанным на улицах и в местах отдыха. 16 ноября власти Украины продлили военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 суток.
  • Вчера, 19:11
  • DTV
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